Чемпионат мира21 июля 2026, 18:41 | Обновлено 21 июля 2026, 19:10
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Испанец – единственный в мире победитель ЧМ, Евро и Олимпиады
Алехандро Баэна вошел в историю
21 июля 2026, 18:41 | Обновлено 21 июля 2026, 19:10
1842
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Полузащитник сборной Испании Алехандро Баэна помог «красной фурии» выиграть чемпионат мира. Он провел семь матчей на турнире, забив один гол и отдав результативную передачу, а в финале отыграл 75 минут.
25-летний футболист стал первым в истории победителем чемпионата мира, чемпионата Европы (2024) и Олимпиады (2024).
Кроме Баэны есть только два победителя мундиаля, Олимпиады и континентального чемпионата – это аргентинцы Лионель Месси и Анхель ди Мария.
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