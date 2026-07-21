Испанец – единственный в мире победитель ЧМ, Евро и Олимпиады

Полузащитник сборной Испании Алехандро Баэна помог «красной фурии» выиграть чемпионат мира. Он провел семь матчей на турнире, забив один гол и отдав результативную передачу, а в финале отыграл 75 минут.

25-летний футболист стал первым в истории победителем чемпионата мира, чемпионата Европы (2024) и Олимпиады (2024).

Кроме Баэны есть только два победителя мундиаля, Олимпиады и континентального чемпионата – это аргентинцы Лионель Месси и Анхель ди Мария.