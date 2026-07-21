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  4. Александра Олейникова – Насташа Шунк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
21 июля 2026, 16:20 |
223
0

Александра Олейникова – Насташа Шунк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Гамбурге

21 июля 2026, 16:20 |
223
0
Александра Олейникова – Насташа Шунк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова
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21 июля украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 45) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В первом раунде украинка сыграет против Насташи Шунк (Германия, WTA 418). Встреча начнется ориентировочно в 18:00 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге поборется с Лейре Ромеро-Гормаз.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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