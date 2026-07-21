Александра Олейникова – Насташа Шунк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Победительница поединка во втором круге поборется с Лейре Ромеро-Гормаз.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

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В первом раунде украинка сыграет против Насташи Шунк (Германия, WTA 418). Встреча начнется ориентировочно в 18:00 по Киеву.

21 июля украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 45) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.

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