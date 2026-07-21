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Чемпионат мира
21 июля 2026, 17:07 | Обновлено 21 июля 2026, 17:34
277
0

Дональд ТРАМП: «ФИФА проделала фантастическую работу»

Политик остался в восторге от ЧМ-2026

21 июля 2026, 17:07 | Обновлено 21 июля 2026, 17:34
277
0
Дональд ТРАМП: «ФИФА проделала фантастическую работу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ямаль, Инфантино и Трамп
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Президент США Дональд Трамп подвел итоги чемпионата мира по футболу-2026.

Турнир проходил с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Финал состоялся в Нью-Джерси, победу над Аргентиной одержала сборная Испании (1:0). Трамп присутствовал на матче и принял участие в награждении призеров.

«ФИФА проделала фантастическую работу. Этот турнир был в четыре раза масштабнее любого предыдущего. Это было величайшее событие любого рода за всю историю», – сказал американский лидер.

Во время ЧМ-2026 Трамп также запомнился скандалом с вмешательством в работу ФИФА, когда по его просьбе организация отменила дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

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Дональд Трамп ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу ФИФА
Андрей Плыгун Источник: The Touchline
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