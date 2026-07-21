Лучший игрок ЧМ-2026 хочет в Реал. Сделку блокирует президент

По информации инсайдера Фабрицио Романо, хавбек сборной Испании и лучший игрок ЧМ-2026 Родри все еще надеется перебраться в Реал и остается в статусе свободного агента.

Игрок мечтает о мадридской команде, однако президент клуба Флорентино Перес блокирует сделку. Пока нет понимания, почему Перес отказывается от возможность бесплатно подписать игрока.

Остальные руководители клуба хотят подписать полузащитника, пока его не перехватили другие команды.

При этом у Родри еще с мая остается предложение от Манчестер Сити, который хочет сохранить одного из своих лидеров, однако испанец ничего не ответил гранду АПЛ.

Ожидается, что у Родри после успешного ЧМ будет множество предложений, хотя сам футболист хочет только в Реал.