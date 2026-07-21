МАРКЕВИЧ: «После ЧМ-2026 этот футболист точно должен получить Золотой мяч»

Известный украинский футбольный тренер Мирон Маркевич высказался по поводу игры Лионеля Месси на ЧМ-2026.

С участием 39-летнего лидера «Альбиселесте» дошли до финала чемпионата мира, где уступили Испании (0:1). Для Месси этот турнир стал последним в составе национальной сборной.

– Согласны ли вы с тем, что Аргентина зависела от Месси?

– Да, согласен! Он фактически дотащил команду до финала. Своими действиями, своим лидерством. Без него было бы трудно.

– Как оцениваете его игру на этом чемпионате?

– Я считаю, что он должен получить «Золотой мяч», однозначно. У меня есть ещё один кандидат – Родри. Он так провёл турнир – был и плеймейкером, и отбирал мячи, был лидером на поле. Поэтому это второй кандидат на «Золотой мяч». Я так считаю. Они оба заслуживают эту награду.