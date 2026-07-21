МАРКЕВИЧ: «После ЧМ-2026 этот футболист точно должен получить Золотой мяч»
Эксперт считает, что награду должны получить Месси или Родри
Известный украинский футбольный тренер Мирон Маркевич высказался по поводу игры Лионеля Месси на ЧМ-2026.
С участием 39-летнего лидера «Альбиселесте» дошли до финала чемпионата мира, где уступили Испании (0:1). Для Месси этот турнир стал последним в составе национальной сборной.
– Согласны ли вы с тем, что Аргентина зависела от Месси?
– Да, согласен! Он фактически дотащил команду до финала. Своими действиями, своим лидерством. Без него было бы трудно.
– Как оцениваете его игру на этом чемпионате?
– Я считаю, что он должен получить «Золотой мяч», однозначно. У меня есть ещё один кандидат – Родри. Он так провёл турнир – был и плеймейкером, и отбирал мячи, был лидером на поле. Поэтому это второй кандидат на «Золотой мяч». Я так считаю. Они оба заслуживают эту награду.
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