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  4. МАРКЕВИЧ: «После ЧМ-2026 этот футболист точно должен получить Золотой мяч»
Чемпионат мира
21 июля 2026, 13:21 | Обновлено 21 июля 2026, 13:35
1481
0

МАРКЕВИЧ: «После ЧМ-2026 этот футболист точно должен получить Золотой мяч»

Эксперт считает, что награду должны получить Месси или Родри

21 июля 2026, 13:21 | Обновлено 21 июля 2026, 13:35
1481
0
МАРКЕВИЧ: «После ЧМ-2026 этот футболист точно должен получить Золотой мяч»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич
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Известный украинский футбольный тренер Мирон Маркевич высказался по поводу игры Лионеля Месси на ЧМ-2026.

С участием 39-летнего лидера «Альбиселесте» дошли до финала чемпионата мира, где уступили Испании (0:1). Для Месси этот турнир стал последним в составе национальной сборной.

– Согласны ли вы с тем, что Аргентина зависела от Месси?

– Да, согласен! Он фактически дотащил команду до финала. Своими действиями, своим лидерством. Без него было бы трудно.

– Как оцениваете его игру на этом чемпионате?

– Я считаю, что он должен получить «Золотой мяч», однозначно. У меня есть ещё один кандидат – Родри. Он так провёл турнир – был и плеймейкером, и отбирал мячи, был лидером на поле. Поэтому это второй кандидат на «Золотой мяч». Я так считаю. Они оба заслуживают эту награду.

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Лионель Месси Родри сборная Аргентины по футболу сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу Золотой мяч
Андрей Плыгун Источник: YouTube
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