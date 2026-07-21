Барселона договорилась о трансфере перспективного вингера за 8,5 млн евро
Джесси Бисиву покинет Брюгге
Бельгийский левый вингер «Брюгге» Джесси Бисиву в скором времени перейдет в каталонскую «Барселону», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «сине-гранатовые» заплатят за перспективного 18-летнего футболиста 8,5 миллионов евро. Также в соглашении предусмотрено 20% для «Брюгге» от будущей перепродажи игрока.
В сезоне 2025/26 Джесси Бисиву провел 23 матча за юношескую и молодежную команду «Брюгге», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.
Ранее «Барселона» получила два предложения по Феррану Торресу.
🚨🔵🔴 Barcelona seal the agreement to sign Jesse Bisiwu from Club Brugge, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026
Clubs now exchanging documents for 18 year old winger to join Barça. 🇧🇪
Understand fee is €8.5m fixed plus 20% sell-on clause.
Another one for Deco & João Amaral’s talents project. pic.twitter.com/wJMPFg4b90
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