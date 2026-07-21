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Испания
21 июля 2026, 15:14 | Обновлено 21 июля 2026, 15:28
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0

Барселона договорилась о трансфере перспективного вингера за 8,5 млн евро

Джесси Бисиву покинет Брюгге

21 июля 2026, 15:14 | Обновлено 21 июля 2026, 15:28
1101
0
Барселона договорилась о трансфере перспективного вингера за 8,5 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бельгийский левый вингер «Брюгге» Джесси Бисиву в скором времени перейдет в каталонскую «Барселону», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «сине-гранатовые» заплатят за перспективного 18-летнего футболиста 8,5 миллионов евро. Также в соглашении предусмотрено 20% для «Брюгге» от будущей перепродажи игрока.

В сезоне 2025/26 Джесси Бисиву провел 23 матча за юношескую и молодежную команду «Брюгге», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

Ранее «Барселона» получила два предложения по Феррану Торресу.

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Брюгге Барселона трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Бельгии по футболу Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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