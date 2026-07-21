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Чемпионат мира
21 июля 2026, 14:00 | Обновлено 21 июля 2026, 14:14
714
0

Два фактора. Михайличенко объяснил, почему Англия обыграла Францию на ЧМ

Англичане всегда играют на победу

21 июля 2026, 14:00 | Обновлено 21 июля 2026, 14:14
714
0
Два фактора. Михайличенко объяснил, почему Англия обыграла Францию на ЧМ
ФК Динамо. Алексей Михайличенко
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Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Алексей Михайличенко объяснил, благодаря чему Англия обыграла Францию в матче за третье место на чемпионате мира 2026.

Сборная Англии после первого тайма вела в счёте 4:0. После перерыва французы смогли забить в ответ четыре гола, но пропустили ещё дважды и уступили 4:6.

«Англию можно оценивать по двум моментам после этой игры. Это мой взгляд: я играл с англичанами, когда им уже ничего не нужно было в группе Евро-1988, и мы видели, какая была игра, насколько напряженная.

Потому что для англичан неважен статус встречи — они не умеют играть товарищеский матч. Если они надели футболку, они будут играть за свою страну, и им всё равно. Это первый фактор.

И второй фактор: то, что они уже очень давно ничего не выигрывали. Для них эта бронза очень важна – не так важна, как для французов», – объяснил Михайличенко.

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Алексей Михайличенко ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу сборная Англии по футболу сборная Франции по футболу
Андрей Плыгун Источник: YouTube
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