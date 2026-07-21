Два фактора. Михайличенко объяснил, почему Англия обыграла Францию на ЧМ
Англичане всегда играют на победу
Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Алексей Михайличенко объяснил, благодаря чему Англия обыграла Францию в матче за третье место на чемпионате мира – 2026.
Сборная Англии после первого тайма вела в счёте 4:0. После перерыва французы смогли забить в ответ четыре гола, но пропустили ещё дважды и уступили 4:6.
«Англию можно оценивать по двум моментам после этой игры. Это мой взгляд: я играл с англичанами, когда им уже ничего не нужно было в группе Евро-1988, и мы видели, какая была игра, насколько напряженная.
Потому что для англичан неважен статус встречи — они не умеют играть товарищеский матч. Если они надели футболку, они будут играть за свою страну, и им всё равно. Это первый фактор.
И второй фактор: то, что они уже очень давно ничего не выигрывали. Для них эта бронза очень важна – не так важна, как для французов», – объяснил Михайличенко.
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