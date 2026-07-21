Два фактора. Михайличенко объяснил, почему Англия обыграла Францию на ЧМ

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Алексей Михайличенко объяснил, благодаря чему Англия обыграла Францию в матче за третье место на чемпионате мира – 2026.

Сборная Англии после первого тайма вела в счёте 4:0. После перерыва французы смогли забить в ответ четыре гола, но пропустили ещё дважды и уступили 4:6.