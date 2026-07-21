Маркевич назвал ТОП-5 матчей ЧМ-2026

Бывший главный тренер «Карпат», «Днепра», «Металлиста» и сборной Украины Мирон Маркевич поделился своими впечатлениями о самых зрелищных матчах ЧМ-2026.

– Мирон Богданович, назовите, пожалуйста, ваши ТОП-5 матчей на этом чемпионате.

– Наверное, Испания – Франция, Аргентина – Англия, Норвегия – Англия и Хорватия – Португалия. Матч за третье место? (Франция – Англия). Мне это больше напоминало НБА. Но для болельщиков это было шоу. Поэтому можно сюда и эту игру отнести.