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  4. Маркевич назвал ТОП-5 матчей ЧМ-2026
Чемпионат мира
21 июля 2026, 13:47 |
1096
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Маркевич назвал ТОП-5 матчей ЧМ-2026

Англичане устраивали шоу чаще других

21 июля 2026, 13:47 |
1096
0
Маркевич назвал ТОП-5 матчей ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич
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Бывший главный тренер «Карпат», «Днепра», «Металлиста» и сборной Украины Мирон Маркевич поделился своими впечатлениями о самых зрелищных матчах ЧМ-2026.

– Мирон Богданович, назовите, пожалуйста, ваши ТОП-5 матчей на этом чемпионате.

– Наверное, Испания – Франция, Аргентина – Англия, Норвегия – Англия и Хорватия – Португалия. Матч за третье место? (Франция – Англия). Мне это больше напоминало НБА. Но для болельщиков это было шоу. Поэтому можно сюда и эту игру отнести.

ЧМ-2026 проходил с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Турнир выиграла сборная Испании, победив в финале команду Аргентины (1:0).

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Мирон Маркевич ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу
Андрей Плыгун Источник: YouTube
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