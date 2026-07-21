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Чемпионат мира
21 июля 2026, 11:26 |
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Сборная Бельгии проиграла всего 2 матча под руководством Руди Гарсии

Упомянем результаты всех матчей бельгийской сборной под руководством французского тренера

21 июля 2026, 11:26 |
189
0
Сборная Бельгии проиграла всего 2 матча под руководством Руди Гарсии
Getty Images/Global Images Ukraine. Руди Гарсия
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Четвертьфинал ЧМ-2026 против сборной Испании стал для Руди Гарсии последним матчем во главе сборной Бельгии.

Бельгийцы под руководством Гарсии сыграли 20 матчей, в которых одержали 12 побед, сыграли 6 раз вничью и только дважды проиграли.

Интересным фактом является то, что Бельгия потерпела поражение в первом и последнем матче французского тренера.

Кроме Испании, единственной другой сборной, сумевшей победить Бельгию Руди Гарсии, была Украина (3:1, в Лиге наций 2024/25).

Все матчи Руди Гарсии во главе сборной Бельгии (20)

  • 2026: ЧМ, Испания – 1:2
  • 2026: ЧМ, США – 4:1
  • 2026: ЧМ, Сенегал – 3:2
  • 2026: ЧМ, Новая Зеландия – 5:1
  • 2026: ЧМ, Иран – 0:0
  • 2026: ЧМ, Египет – 1:1
  • 2026: ТМ, Тунис – 5:0
  • 2026: ТМ, Хорватия – 2:0
  • 2026: ТМ, Мексика – 1:1
  • 2026: ТМ, США – 5:2
  • 2025: ЧМ (квал.), Лихтенштейн – 7:0
  • 2025: ЧМ (квал.), Казахстан – 1:1
  • 2025: ЧМ (квал.), Уэльс – 4:2
  • 2025: ЧМ (квал.), Северная Македония – 0:0
  • 2025: ЧМ (квал.), Казахстан – 6:0
  • 2025: ЧМ (квал.), Лихтенштейн – 6:0
  • 2025: ЧМ (квал.), Уэльс – 4:3
  • 2025: ЧМ (квал.), Северная Македония – 1:1
  • 2025: ЛН, Украина – 3:0
  • 2025: ЛН, Украина – 1:3
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Сергей Турчак Источник: Instagram
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