Сборная Бельгии проиграла всего 2 матча под руководством Руди Гарсии

Четвертьфинал ЧМ-2026 против сборной Испании стал для Руди Гарсии последним матчем во главе сборной Бельгии.

Бельгийцы под руководством Гарсии сыграли 20 матчей, в которых одержали 12 побед, сыграли 6 раз вничью и только дважды проиграли.

Интересным фактом является то, что Бельгия потерпела поражение в первом и последнем матче французского тренера.

Кроме Испании, единственной другой сборной, сумевшей победить Бельгию Руди Гарсии, была Украина (3:1, в Лиге наций 2024/25).

Все матчи Руди Гарсии во главе сборной Бельгии (20)