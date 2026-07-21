ЛНЗ станет пятым клубом из Украины, который сыграет с Гентом в еврокубках

Первым в истории ЛНЗ еврокубковым соперником станет бельгийский Гент во втором квалификационном раунде Лиги конференций сезона 2026/27.

Эта бельгийская команда неоднократно играла против украинских команд в еврокубках.

ЛНЗ станет пятым представителем Украины, который сыграет с Гентом в еврокубках.

Против этого клуба раньше играли Динамо, Шахтер, Александрия и Заря.

В общей сложности украинскими командами было сыграно уже 10 матчей против этой бельгийской команды в еврокубках, в которых было одержано 6 побед, 2 ничьих и 2 поражения. Разница между забитыми и пропущенными мячами – 25:13 в пользу украинских клубов.

Матчи украинских команд против Гента в еврокубках