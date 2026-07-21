ЛНЗ станет пятым клубом из Украины, который сыграет с Гентом в еврокубках
Вспомним результаты всех матчей украинских команд против Гента в еврокубках
Первым в истории ЛНЗ еврокубковым соперником станет бельгийский Гент во втором квалификационном раунде Лиги конференций сезона 2026/27.
Эта бельгийская команда неоднократно играла против украинских команд в еврокубках.
ЛНЗ станет пятым представителем Украины, который сыграет с Гентом в еврокубках.
Против этого клуба раньше играли Динамо, Шахтер, Александрия и Заря.
В общей сложности украинскими командами было сыграно уже 10 матчей против этой бельгийской команды в еврокубках, в которых было одержано 6 побед, 2 ничьих и 2 поражения. Разница между забитыми и пропущенными мячами – 25:13 в пользу украинских клубов.
Матчи украинских команд против Гента в еврокубках
- 2026/27: ЛК, ЛНЗ – Гент
- 2022/23: ЛК, Заря – Гент – 1:1–1:4
- 2020/21: ЛЧ, Динамо – Гент – 3:0–2:1
- 2019/20: ЛЕ, Александрия – Гент – 1:1–1:2
- 2016/17: ЛЕ, Шахтер – Гент – 5:0–5:3
- 2010/11: ЛЧ, Динамо – Гент – 3:0–3:1
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