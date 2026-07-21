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Лига конференций
21 июля 2026, 11:03 | Обновлено 21 июля 2026, 12:02
348
0

ЛНЗ станет пятым клубом из Украины, который сыграет с Гентом в еврокубках

Вспомним результаты всех матчей украинских команд против Гента в еврокубках

21 июля 2026, 11:03 | Обновлено 21 июля 2026, 12:02
348
0
ЛНЗ станет пятым клубом из Украины, который сыграет с Гентом в еврокубках
ФК ЛНЗ
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Первым в истории ЛНЗ еврокубковым соперником станет бельгийский Гент во втором квалификационном раунде Лиги конференций сезона 2026/27.

Эта бельгийская команда неоднократно играла против украинских команд в еврокубках.

ЛНЗ станет пятым представителем Украины, который сыграет с Гентом в еврокубках.

Против этого клуба раньше играли Динамо, Шахтер, Александрия и Заря.

В общей сложности украинскими командами было сыграно уже 10 матчей против этой бельгийской команды в еврокубках, в которых было одержано 6 побед, 2 ничьих и 2 поражения. Разница между забитыми и пропущенными мячами – 25:13 в пользу украинских клубов.

Матчи украинских команд против Гента в еврокубках

  • 2026/27: ЛК, ЛНЗ – Гент
  • 2022/23: ЛК, Заря – Гент – 1:1–1:4
  • 2020/21: ЛЧ, Динамо – Гент – 3:0–2:1
  • 2019/20: ЛЕ, Александрия – Гент – 1:1–1:2
  • 2016/17: ЛЕ, Шахтер – Гент – 5:0–5:3
  • 2010/11: ЛЧ, Динамо – Гент – 3:0–3:1
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статистика ЛНЗ - Гент Лига конференций ЛНЗ Черкассы Гент Заря Луганск Динамо Киев Александрия Шахтер Донецк
Сергей Турчак Источник: Instagram
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