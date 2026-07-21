ФОТО. Как Шахтер готовился к товарищескому матчу с клубом Славен Белупо

Продолжаются летние учебно-тренировочные сборы донецкого Шахтера в Словении.

19 июля донецкая команда открыла игровую программу межсезонья, одержав уверенную победу в первом контрольном матче над хорватским Рудешем (5:0), а 20 июля подопечные Арды Турана провели очередную тренировку.

Тренировочная сессия проходила вечером и длилась около двух часов. Начали с традиционной разминки и квадратов на удержание мяча, а основную часть занятия посвятили тактическим наработкам – была как работа в группах, так и разнообразные упражнения.

21 июля Шахтер проведет второй спарринг летом – соперником горняков станет Славен Белупо, представитель чемпионата Хорватии. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

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