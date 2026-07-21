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Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 16:54 | Обновлено 21 июля 2026, 17:01
223
0

ФОТО. Как Шахтер готовился к товарищескому матчу с клубом Славен Белупо

Горняки сыграют спарринг в Словении с хорватским клубом

21 июля 2026, 16:54 | Обновлено 21 июля 2026, 17:01
223
0
ФОТО. Как Шахтер готовился к товарищескому матчу с клубом Славен Белупо
ФК Шахтер
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Продолжаются летние учебно-тренировочные сборы донецкого Шахтера в Словении.

19 июля донецкая команда открыла игровую программу межсезонья, одержав уверенную победу в первом контрольном матче над хорватским Рудешем (5:0), а 20 июля подопечные Арды Турана провели очередную тренировку.

Тренировочная сессия проходила вечером и длилась около двух часов. Начали с традиционной разминки и квадратов на удержание мяча, а основную часть занятия посвятили тактическим наработкам – была как работа в группах, так и разнообразные упражнения.

21 июля Шахтер проведет второй спарринг летом – соперником горняков станет Славен Белупо, представитель чемпионата Хорватии. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

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товарищеские матчи Шахтер Донецк Арда Туран учебно-тренировочные сборы Славен Белупо контрольные матчи УПЛ фото тренировка видео
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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