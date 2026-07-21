Игроки АПЛ суммарно забили самое большое количество голов на ЧМ-2026

81 гол был забит игроками АПЛ на чемпионате мира 2026 года.

Ни одна другая лига мира не имела такого суммарного количества забитых мячей их игроками на завершившемся мундиале.

Лиги с самым большим количеством забитых мячей их игроками на чемпионате мира 2026 года

81 – АПЛ

43 – Бундеслига

26 – Ла Лига

25 – Лига 1

18 – Серия А

13 – МЛС

10 – Чемпионшип

Голы игроков АПЛ на чемпионате мира 2026 года