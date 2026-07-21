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Чемпионат мира
21 июля 2026, 10:44 | Обновлено 21 июля 2026, 10:46
309
0

Игроки АПЛ суммарно забили самое большое количество голов на ЧМ-2026

Вспомним всех футболистов Премьер-лиги, которые на прошедшем мундиале отмечались забитыми мячами

21 июля 2026, 10:44 | Обновлено 21 июля 2026, 10:46
309
0
Игроки АПЛ суммарно забили самое большое количество голов на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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81 гол был забит игроками АПЛ на чемпионате мира 2026 года.

Ни одна другая лига мира не имела такого суммарного количества забитых мячей их игроками на завершившемся мундиале.

Лиги с самым большим количеством забитых мячей их игроками на чемпионате мира 2026 года

  • 81 – АПЛ
  • 43 – Бундеслига
  • 26 – Ла Лига
  • 25 – Лига 1
  • 18 – Серия А
  • 13 – МЛС
  • 10 – Чемпионшип

Голы игроков АПЛ на чемпионате мира 2026 года

  • 7 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, Норвегия)
  • 4 – Исмаила Сарр (Кристал Пэлас, Сенегал)
  • 3 – Букайо Сака (Арсенал, Англия)
  • 3 – Жоан Манзамби (Астон Вилла, Швейцария)
  • 3 – Коди Гакпо (Ливерпуль, Нидерланды)
  • 3 – Брайан Бробби (Сандерленд, Нидерланды)
  • 3 – Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед, Бразилия)
  • 3 – Кай Хаверц (Арсенал, Германия)
  • 3 – Рауль Хименес (Фулхэм, Мексика)
  • 3 – Йоан Висса (Ньюкасл Юнайтед, ДР Конго)
  • 2 – Крисенсио Саммервилл (Вест Хэм Юнайтед, Нидерланды)
  • 2 – Леандро Троссард (Арсенал, Бельгия)
  • 2 – Ясин Аяри (Брайтон, Швеция)
  • 2 – Амад Диалло (Манчестер Юнайтед, Кот-д'Ивуар)
  • 2 – Хабиб Диарра (Сандерленд, Сенегал)
  • 2 – Энтони Эланга (Ньюкасл Юнайтед, Швеция)
  • 2 – Энцо Фернандес (Челси, Аргентина)
  • 2 – Даичи Камада (Кристал Пэлас, Япония)
  • 2 – Микель Мерино (Арсенал, Испания)
  • 2 – Даниэль Муньос (Кристал Пэлас, Колумбия)
  • 2 – Дан Ндое (Ноттингем Форест, Швейцария)
  • 2 – Педро Порро (Тоттенхэм Хотспур, Испания)
  • 2 – Юри Тилеманс (Астон Вилла, Бельгия)
  • 1 – Энтони Гордон (Ньюкасл Юнайтед, Англия)
  • 1 – Александер Исак (Ливерпуль, Швеция)
  • 1 – Виктор Дьекереш (Арсенал, Швеция)
  • 1 – Илиман Ндиае (Эвертон, Сенегал)
  • 1 – Деклан Райс (Арсенал, Англия)
  • 1 – Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет)
  • 1 – Алексис Макаллистер (Ливерпуль, Аргентина)
  • 1 – Лисандро Мартинес (Манчестер Юнайтед, Аргентина)
  • 1 – Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды)
  • 1 – Нильсон Ангуло (Сандерленд, Эквадор)
  • 1 – Каземиро (Манчестер Юнайтед, Бразилия)
  • 1 – Исса Диоп (Фулхэм, Марокко)
  • 1 – Уилсон Исидор (Сандерленд, Гаити)
  • 1 – Эзри Конса (Астон Вилла, Англия)
  • 1 – Ладислав Крейчи (Вулверхэмптон, Чехия)
  • 1 – Габриэл Мартинелли (Арсенал, Бразилия)
  • 1 – Джон Макгинн (Астон Вилла, Шотландия)
  • 1 – Кристиан Ромеро (Тоттенхэм Хотспур, Аргентина)
  • 1 – Гранит Джака (Сандерленд, Швейцария)
  • 1 – Ян-Пол ван Хекке (Брайтон, Нидерланды)
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Сергей Турчак Источник: Instagram
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