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Атерт Биссен
21.07.2026 21:15 - : -
Дьёр
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Лига конференций
21 июля 2026, 10:23 |
13
0

Атерт Биссен – Дьер. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК

Матч начнется 21 июля в 21:15 по Киеву

21 июля 2026, 10:23 |
13
0
Атерт Биссен – Дьер. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
ФК Атерт
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Во вторник, 21 июля, состоится первый поединок 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Атертом» и «Дьером». По киевскому времени игра начнется в 21:15.

Атерт Биссен

В прошлом сезоне «Атерт» стал настоящим открытием чемпионата Люксембурга. Коллектив в своем дебютном сезоне в элите местного футбола смог стать чемпионом – за 30 игр национальной лиги коллектив завоевал 65 зачетных пунктов, чего было достаточно для победы. Столько же имел «Дифферанж» со 2-й ступени, однако у него были худшие дополнительные показатели.

Однако в национальном кубке «Атерта» не повезло - он вылетел от «Нидеркорна» и стадии четвертьфинала. В квалификацию ЛК люксембуржцы попали после поражения против «Клаксвика» в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Дьер

Предыдущий сезон для венгерского клуба также прошел отлично. После 33 поединков национальной лиги на балансе «Дьера» было 69 очков, которые позволили ему занять 1-е место общего зачета. Расстояние от многолетнего гегемона, «Ференцвароша», составляло всего 1 зачетный пункт.

Хотя в Кубке Венгрии этот же «Ференцварош» смог выбить зелено-белых на стадии полуфинала. В квалификацию ЛК «Дьер» попал после поражения против «Викингура» в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • «Дьер» победил только в 2/6 предыдущих выездных поединках.
  • «Атерт» пропускал в каждом из 5 предыдущих матчей.
  • В 3/4 предыдущих матчах «Дьера» забивали обе команды.

Прогноз


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Прогноз Sport.ua
Атерт Биссен
21 июля 2026 -
21:15
Дьёр
Победа Дьера 1.5 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Атерт Биссен Дьер прогнозы прогнозы на футбол Лига конференций
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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