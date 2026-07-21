Атерт Биссен – Дьер. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
Матч начнется 21 июля в 21:15 по Киеву
Во вторник, 21 июля, состоится первый поединок 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Атертом» и «Дьером». По киевскому времени игра начнется в 21:15.
Атерт Биссен
В прошлом сезоне «Атерт» стал настоящим открытием чемпионата Люксембурга. Коллектив в своем дебютном сезоне в элите местного футбола смог стать чемпионом – за 30 игр национальной лиги коллектив завоевал 65 зачетных пунктов, чего было достаточно для победы. Столько же имел «Дифферанж» со 2-й ступени, однако у него были худшие дополнительные показатели.
Однако в национальном кубке «Атерта» не повезло - он вылетел от «Нидеркорна» и стадии четвертьфинала. В квалификацию ЛК люксембуржцы попали после поражения против «Клаксвика» в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Дьер
Предыдущий сезон для венгерского клуба также прошел отлично. После 33 поединков национальной лиги на балансе «Дьера» было 69 очков, которые позволили ему занять 1-е место общего зачета. Расстояние от многолетнего гегемона, «Ференцвароша», составляло всего 1 зачетный пункт.
Хотя в Кубке Венгрии этот же «Ференцварош» смог выбить зелено-белых на стадии полуфинала. В квалификацию ЛК «Дьер» попал после поражения против «Викингура» в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Личные встречи
Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.
Интересные факты
- «Дьер» победил только в 2/6 предыдущих выездных поединках.
- «Атерт» пропускал в каждом из 5 предыдущих матчей.
- В 3/4 предыдущих матчах «Дьера» забивали обе команды.
Прогноз
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 5.7 для "Атерта" и 1.5 для «Дьера». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.
21:15
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ленг отметил неудачную игру Месси
В Турции отправляют футболиста в «Галатасарай»