Во вторник, 21 июля, состоится первый поединок 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Атертом» и «Дьером». По киевскому времени игра начнется в 21:15.



Атерт Биссен



В прошлом сезоне «Атерт» стал настоящим открытием чемпионата Люксембурга. Коллектив в своем дебютном сезоне в элите местного футбола смог стать чемпионом – за 30 игр национальной лиги коллектив завоевал 65 зачетных пунктов, чего было достаточно для победы. Столько же имел «Дифферанж» со 2-й ступени, однако у него были худшие дополнительные показатели.



Однако в национальном кубке «Атерта» не повезло - он вылетел от «Нидеркорна» и стадии четвертьфинала. В квалификацию ЛК люксембуржцы попали после поражения против «Клаксвика» в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.



Дьер



Предыдущий сезон для венгерского клуба также прошел отлично. После 33 поединков национальной лиги на балансе «Дьера» было 69 очков, которые позволили ему занять 1-е место общего зачета. Расстояние от многолетнего гегемона, «Ференцвароша», составляло всего 1 зачетный пункт.



Хотя в Кубке Венгрии этот же «Ференцварош» смог выбить зелено-белых на стадии полуфинала. В квалификацию ЛК «Дьер» попал после поражения против «Викингура» в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.



Личные встречи



Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.



Интересные факты

«Дьер» победил только в 2/6 предыдущих выездных поединках.

«Атерт» пропускал в каждом из 5 предыдущих матчей.

В 3/4 предыдущих матчах «Дьера» забивали обе команды.

Прогноз



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