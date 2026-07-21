Во вторник, 21 июля, состоится первый поединок 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Флорианой» и «Дритой». По киевскому времени игра начнется в 20:30.



Флориана



Для мальтийского клуба предыдущий сезон прошел довольно неплохо. После замечательной регулярной части национальной лиги «Флориана» переиграла «Валлетту» и «Марсашлокк» в плей-офф и стала чемпионом страны. Эта победа стала для клуба первой с 2020 года.



Но в национальном кубке «Флориана» уступила «Заббару» еще на стадии 1/8 финала. В отбор ЛК мальтийцы попали после поражения в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов против «Шэмрок Роверс» с общим счетом 5:3.



Дрита



Коровары также провели вполне хороший предыдущий сезон на международной арене. После 36 поединков чемпионата Косово на балансе «Дрити» было 66 баллов, что и позволило ей занять 1-е место общего зачета. Расстояние от ближайшего преследователя, «Малишево», составляло 7 зачетных пунктов. Коллектив даже смог квалифицироваться в 1/16 Лиги конференций, но там уступил «Целье» с общим счетом 6:4.



Кубок Косово «Дрита» покинула еще в 1/8 финала после поражения против «Ллапи». В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов в текущем сезоне косовары уступили «Кауно Жальгирис» с общим счетом 4:3.



Личные встречи



Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.



Интересные факты

«Флориана» победила в 4/5 предыдущих домашних поединках.

Безвыигрышная серия «Дриты» продолжается уже 8 игр подряд.

В последних 12-х выездных матчах «Дрита» победила только дважды.



Прогноз

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