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Лига конференций
Флориана
21.07.2026 20:30 - : -
Дрита
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Лига конференций
21 июля 2026, 10:16 | Обновлено 21 июля 2026, 10:17
15
0

Флориана – Дрита. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК

Матч начнется 21 июля в 20:30 по Киеву

21 июля 2026, 10:16 | Обновлено 21 июля 2026, 10:17
15
0
Флориана – Дрита. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
ФК Флориана
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Во вторник, 21 июля, состоится первый поединок 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Флорианой» и «Дритой». По киевскому времени игра начнется в 20:30.

Флориана

Для мальтийского клуба предыдущий сезон прошел довольно неплохо. После замечательной регулярной части национальной лиги «Флориана» переиграла «Валлетту» и «Марсашлокк» в плей-офф и стала чемпионом страны. Эта победа стала для клуба первой с 2020 года.

Но в национальном кубке «Флориана» уступила «Заббару» еще на стадии 1/8 финала. В отбор ЛК мальтийцы попали после поражения в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов против «Шэмрок Роверс» с общим счетом 5:3.

Дрита

Коровары также провели вполне хороший предыдущий сезон на международной арене. После 36 поединков чемпионата Косово на балансе «Дрити» было 66 баллов, что и позволило ей занять 1-е место общего зачета. Расстояние от ближайшего преследователя, «Малишево», составляло 7 зачетных пунктов. Коллектив даже смог квалифицироваться в 1/16 Лиги конференций, но там уступил «Целье» с общим счетом 6:4.

Кубок Косово «Дрита» покинула еще в 1/8 финала после поражения против «Ллапи». В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов в текущем сезоне косовары уступили «Кауно Жальгирис» с общим счетом 4:3.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • «Флориана» победила в 4/5 предыдущих домашних поединках.
  • Безвыигрышная серия «Дриты» продолжается уже 8 игр подряд.
  • В последних 12-х выездных матчах «Дрита» победила только дважды.


Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.12 для "Флорианы" и 2.07 для «Дриты». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Флориана
21 июля 2026 -
20:30
Дрита
Обе забьют 1.6 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Флориана Дрита прогнозы прогнозы на футбол Лига конференций
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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