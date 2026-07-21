Донецкий Шахтер продолжает подготовку к новому сезону и проведет второй контрольный матч на летних учебно-тренировочных сборах.

21 июля в 19:00 соперником горняков станет хорватский Славен Белупо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Арды Турана проводит сборы в Словении. Игра пройдет на стадионе в городе Радомле.

В первом спарринге, который состоялся 19 июля, Шахтер разгромил хорватский Рудеш со счетом 5:0.

В сезоне 2025/26 донецкий клуб стал чемпионом Украины и завоевал путевку в основной этап Лиги чемпионов.

Где смотреть онлайн товарищеский матч: Шахтер – Славен Белупо

Видеотрансляция проводится на официальном YouTube-канале Шахтера.