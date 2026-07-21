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Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 12:23 | Обновлено 21 июля 2026, 12:32
284
0

Где смотреть онлайн товарищеский матч: Шахтер – Славен Белупо

21 июля в 19:00 состоится товарищеский матч на сборах в Словении

21 июля 2026, 12:23 | Обновлено 21 июля 2026, 12:32
284
0
Где смотреть онлайн товарищеский матч: Шахтер – Славен Белупо
ФК Шахтер
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Донецкий Шахтер продолжает подготовку к новому сезону и проведет второй контрольный матч на летних учебно-тренировочных сборах.

21 июля в 19:00 соперником горняков станет хорватский Славен Белупо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Арды Турана проводит сборы в Словении. Игра пройдет на стадионе в городе Радомле.

В первом спарринге, который состоялся 19 июля, Шахтер разгромил хорватский Рудеш со счетом 5:0.

В сезоне 2025/26 донецкий клуб стал чемпионом Украины и завоевал путевку в основной этап Лиги чемпионов.

Где смотреть онлайн товарищеский матч: Шахтер – Славен Белупо

Видеотрансляция проводится на официальном YouTube-канале Шахтера.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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