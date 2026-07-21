Где смотреть онлайн товарищеский матч: Шахтер – Славен Белупо
21 июля в 19:00 состоится товарищеский матч на сборах в Словении
Донецкий Шахтер продолжает подготовку к новому сезону и проведет второй контрольный матч на летних учебно-тренировочных сборах.
21 июля в 19:00 соперником горняков станет хорватский Славен Белупо.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команда Арды Турана проводит сборы в Словении. Игра пройдет на стадионе в городе Радомле.
В первом спарринге, который состоялся 19 июля, Шахтер разгромил хорватский Рудеш со счетом 5:0.
В сезоне 2025/26 донецкий клуб стал чемпионом Украины и завоевал путевку в основной этап Лиги чемпионов.
Где смотреть онлайн товарищеский матч: Шахтер – Славен Белупо
Видеотрансляция проводится на официальном YouTube-канале Шахтера.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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