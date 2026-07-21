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  4. Лионель Месси определился со своим будущим после финала чемпионата мира
Чемпионат мира
21 июля 2026, 10:17 |
2855
3

Лионель Месси определился со своим будущим после финала чемпионата мира

Футболист сборной Аргентины решил завершить карьеру в составе национальной команды

21 июля 2026, 10:17 |
2855
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Лионель Месси определился со своим будущим после финала чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси решил завершить карьеру в составе национальной команды после чемпионата мира, который завершился 19 июля.

Подопечные Лионеля Скалони потерпели поражение со счетом 0:1 от Испании и стали серебряными призерами мундиаля, а сам игрок занял второе место в рейтинге лучших бомбардиров турнира.

По информации журналиста Эрнана Кастильо, опытный 39-летний футболист сообщил своим партнерам, что финал чемпионата мира – последний матч Месси в составе сборной.

В течении карьеры нападающий провел 207 матчей в футболке Аргентины, в которых забил 125 голов. Футболист становился чемпионом мира (2022), дважды побеждал в Кубке Америки.

На клубном уровне Месси продолжает выступления за американский «Интер Майами», с которым имеет контракт до декабря 2028 года.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу Лионель Месси
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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Комментарии 3
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Велика карʼєра гравця і чемпіона! Ніколи не був його фанатом, але це великий гравець, і для своєї збірної зробив все. Аплодую! 
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+5
Зараз Скалоне доведеться вистроювати абсолютно нову збірну і, скоріше за все, з іншими виконавцями. Не з такими, котрі будуть пахати за себе і за Мессі і чекати поки він заб'є, а з тими, хто зможе сам вірішувати і вести за собою.
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+1
Славетний ФК Харків зіграє з японським топ-клубом Фаджіано Окаяма.
Початок о 19:00.
Буде прикована увага всієї України
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