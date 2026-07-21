Лионель Месси определился со своим будущим после финала чемпионата мира
Футболист сборной Аргентины решил завершить карьеру в составе национальной команды
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси решил завершить карьеру в составе национальной команды после чемпионата мира, который завершился 19 июля.
Подопечные Лионеля Скалони потерпели поражение со счетом 0:1 от Испании и стали серебряными призерами мундиаля, а сам игрок занял второе место в рейтинге лучших бомбардиров турнира.
По информации журналиста Эрнана Кастильо, опытный 39-летний футболист сообщил своим партнерам, что финал чемпионата мира – последний матч Месси в составе сборной.
В течении карьеры нападающий провел 207 матчей в футболке Аргентины, в которых забил 125 голов. Футболист становился чемпионом мира (2022), дважды побеждал в Кубке Америки.
На клубном уровне Месси продолжает выступления за американский «Интер Майами», с которым имеет контракт до декабря 2028 года.
🚨🇦🇷 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Leo Messi told his Argentina teammates that the World Cup final vs. Spain was his LAST GAME EVER for Argentina.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 20, 2026
He gave an emotional speech to his teammates in the dressing room after the game.
— @HernanSCastillo pic.twitter.com/rfBJVxsbNg
Esa arenga es adentro del vestuario. La de ayer adentro del vestuario fue más emotiva aún porque habló de que era su último partido tbn. El tema es q lo otro es en el pasillo. Como en los otros partidos en los q en el pasilllo tampoco había dicho nada fuerte https://t.co/20OuLRtqU5— Hernán Castillo (@HernanSCastillo) July 20, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ольга Каленчук опубликовала эффектные кадры на фоне Эйфелевой башни
«Сине-желтые» потеряли одну позицию
Початок о 19:00.
Буде прикована увага всієї України