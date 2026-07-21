Цыганков проведет переговоры с двумя клубами. Украинец покинет Жирону

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков продолжает поиски оптимальных вариантов для дальнейшей карьеры, так как не планирует играть в составе испанской «Жироны».

Футболист решил покинуть каталонский клуб после вылета во второй по силе дивизион чемпионата Испании и в ближайшее время проведет переговоры с двумя клубами.

С украинцем уже связались представители турецкого «Трабзонспора», которые встретятся с игроком, чтобы обсудить финансовые условия будущего трансфера.

«Бордово-синие» будут конкурировать за Цыганкова с испанским «Эспаньолом» – в услугах 28-летнего футболиста заинтересован спортивный директор Мончи.

Приоритетом для Цыганкова является продолжения карьеры в одной из испанских команд, но окончательное решение будет принято после переговоров с «Трабзонспором» и «Эспаньолом».