Цыганков проведет переговоры с двумя клубами. Украинец покинет Жирону
Футболист встретится с представителями турецкого «Трабзонспора» и «Эспаньола»
Вингер сборной Украины Виктор Цыганков продолжает поиски оптимальных вариантов для дальнейшей карьеры, так как не планирует играть в составе испанской «Жироны».
Футболист решил покинуть каталонский клуб после вылета во второй по силе дивизион чемпионата Испании и в ближайшее время проведет переговоры с двумя клубами.
С украинцем уже связались представители турецкого «Трабзонспора», которые встретятся с игроком, чтобы обсудить финансовые условия будущего трансфера.
«Бордово-синие» будут конкурировать за Цыганкова с испанским «Эспаньолом» – в услугах 28-летнего футболиста заинтересован спортивный директор Мончи.
Приоритетом для Цыганкова является продолжения карьеры в одной из испанских команд, но окончательное решение будет принято после переговоров с «Трабзонспором» и «Эспаньолом».
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