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Испания
21 июля 2026, 12:57 | Обновлено 21 июля 2026, 13:28
1381
0

Цыганков проведет переговоры с двумя клубами. Украинец покинет Жирону

Футболист встретится с представителями турецкого «Трабзонспора» и «Эспаньола»

21 июля 2026, 12:57 | Обновлено 21 июля 2026, 13:28
1381
0
Цыганков проведет переговоры с двумя клубами. Украинец покинет Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Вингер сборной Украины Виктор Цыганков продолжает поиски оптимальных вариантов для дальнейшей карьеры, так как не планирует играть в составе испанской «Жироны».

Футболист решил покинуть каталонский клуб после вылета во второй по силе дивизион чемпионата Испании и в ближайшее время проведет переговоры с двумя клубами.

С украинцем уже связались представители турецкого «Трабзонспора», которые встретятся с игроком, чтобы обсудить финансовые условия будущего трансфера.

«Бордово-синие» будут конкурировать за Цыганкова с испанским «Эспаньолом» – в услугах 28-летнего футболиста заинтересован спортивный директор Мончи.

Приоритетом для Цыганкова является продолжения карьеры в одной из испанских команд, но окончательное решение будет принято после переговоров с «Трабзонспором» и «Эспаньолом».

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Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
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