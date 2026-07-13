Назван клуб, в котором с высокой вероятностью продолжит карьеру Цыганков

Украинский журналист Сергей Тищенко прокомментировал потенциальный трансфер вингера испанской «Жироны» Виктора Цыганкова в турецкий «Трабзонспор»:

«Украинец хочет сменить клуб. У него остается год контракта, а играть в Сегунде наш легионер не планирует. Середина июля, однако трансфера Цыганкова в другой клуб пока нет. Причина в недостатке соответствующих предложений.

Сейчас самое привлекательное в финансовом плане предложение поступило из Турции. «Трабзонспор» готов предложить хорошие личные условия.

«Жирона» будет вынуждена пойти на трансфер, учитывая, что контракт завершается уже через сезон (иначе через год можно остаться вообще ни с чем).

Все идет к тому, что Виктор станет игроком «Трабзонспора». Мастерства и класса украинца хватит, чтобы проявить себя на этом уровне и стать одним из лидеров турецкого клуба», – сообщил журналист.

В прошлом сезоне вингер провел 34 матча в составе «Жироны», в которых забил семь мячей и отдал пять ассистов. Трансферная стоимость украинца составляет 15 млн евро.