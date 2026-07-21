ФОТО. «Затмила даже футбол». Эффектная ведущая стала звездой финала ЧМ
Элеонора Инкардона восхитила поклонников ярким розовым образом
Известная итальянская телеведущая Элеонора Инкардона привлекла внимание болельщиков во время финального матча чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины.
Представительница DAZN работала на решающей игре турнира в эффектном розовом наряде с откровенным декольте. После матча Элеонора опубликовала в Instagram серию фотографий со стадиона.
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Подписчики засыпали Инкардону комплиментами, отметив ее красоту, элегантность и работу на протяжении чемпионата мира.
«Настоящая звезда финала», «Невероятно красивая», «Какое шоу», – написали поклонники ведущей.
За страницей итальянки в Instagram следят около 1,5 миллиона пользователей. Она регулярно делится кадрами с футбольных матчей, путешествий и тренировок.
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