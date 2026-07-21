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21 июля 2026, 03:07 |
449
0

ФОТО. «Затмила даже футбол». Эффектная ведущая стала звездой финала ЧМ

Элеонора Инкардона восхитила поклонников ярким розовым образом

21 июля 2026, 03:07 |
449
0
ФОТО. «Затмила даже футбол». Эффектная ведущая стала звездой финала ЧМ
Instagram. Элеонора Инкардона
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Известная итальянская телеведущая Элеонора Инкардона привлекла внимание болельщиков во время финального матча чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины.

Представительница DAZN работала на решающей игре турнира в эффектном розовом наряде с откровенным декольте. После матча Элеонора опубликовала в Instagram серию фотографий со стадиона.

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Подписчики засыпали Инкардону комплиментами, отметив ее красоту, элегантность и работу на протяжении чемпионата мира.

«Настоящая звезда финала», «Невероятно красивая», «Какое шоу», – написали поклонники ведущей.

За страницей итальянки в Instagram следят около 1,5 миллиона пользователей. Она регулярно делится кадрами с футбольных матчей, путешествий и тренировок.

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фото Элеонора Инкардона девушки чемпионат мира по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: The Sun
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