ФОТО. Герой финала ЧМ-2026 расстался с эффектной девушкой во время турнира

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ферран Торрес, забивший победный мяч в финале чемпионата мира, пережил личную драму непосредственно во время турнира.

По информации испанского журналиста Хави де Ойоса, 26-летний футболист завершил отношения с инфлюенсером и стилистом Мартиной Хантер незадолго до четвертьфинального матча сборной Испании против Бельгии.

«Я поговорил с людьми, близкими к ним обоим. Они подтвердили, что роман завершен, по крайней мере на данный момент. Сейчас Ферран наслаждается статусом свободного мужчины на чемпионате мира», – рассказал журналист.

Торрес и Хантер официально не подтверждали свои отношения, однако ранее их неоднократно видели вместе во время отдыха на Ибице. После предполагаемого расставания футболист и девушка отписались друг от друга в Instagram.

Мартина, на страницу которой подписаны около 60 тысяч пользователей, после разрыва отправилась отдыхать на Бали. Ферран тем временем сосредоточился на выступлении за сборную Испании.

В финале чемпионата мира Торрес появился на поле со скамейки запасных и забил единственный гол в ворота Аргентины в дополнительное время. Благодаря его мячу сборная Испании победила со счетом 1:0 и во второй раз в истории стала чемпионом мира.

Ранее Ферран встречался с профессиональной наездницей Сирой Мартинес – дочерью известного испанского тренера Луиса Энрике. Пара рассталась в 2023 году.