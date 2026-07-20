Чемпионат мира20 июля 2026, 23:59 | Обновлено 21 июля 2026, 00:02
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Назван фаворит на должность главного тренера сборной Бельгии
Руди Гарсию может заменить Марк ван Боммель
20 июля 2026, 23:59 | Обновлено 21 июля 2026, 00:02
331
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20 июля 2026 года Королевская федерация футбола Бельгии сообщила, что главный тренер Руди Гарсия покинул национальную сборную.
По информации издания Le Soir, фаворитом на вакантную должность является 49-летний специалист Марк ван Боммель.
Последним местом работы Марка ван Боммеля был бельгийский «Антверпен», который он покинул в 2024 году.
На ЧМ-2026 Бельгия вышла в четвертьфинал, где уступила будущему чемпиону — сборной Испании.
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