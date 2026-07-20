Назван фаворит на должность главного тренера сборной Бельгии

20 июля 2026 года Королевская федерация футбола Бельгии сообщила, что главный тренер Руди Гарсия покинул национальную сборную.

По информации издания Le Soir, фаворитом на вакантную должность является 49-летний специалист Марк ван Боммель.

Последним местом работы Марка ван Боммеля был бельгийский «Антверпен», который он покинул в 2024 году.

На ЧМ-2026 Бельгия вышла в четвертьфинал, где уступила будущему чемпиону — сборной Испании.