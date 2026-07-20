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20 июля 2026, 23:49 | Обновлено 20 июля 2026, 23:53
293
0

Роналду лайкнул видео с обвинениями ФИФА в заговоре в пользу Аргентины

Криштиану поддержал публикацию с жесткой критикой организации и «альбиселесте»

20 июля 2026, 23:49 | Обновлено 20 июля 2026, 23:53
293
0
Роналду лайкнул видео с обвинениями ФИФА в заговоре в пользу Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оказался в центре внимания после финала чемпионата мира.

Пользователи соцсетей заметили его лайк под видео, в котором испанская журналистка Пилар Родригес Лосантос обвинила ФИФА в систематической помощи сборной Аргентины.

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В ролике был опубликован фрагмент программы Espejo Público на телеканале Antena 3. Журналистка назвала ФИФА «самой коррумпированной организацией на планете» и заявила, что она якобы помогает Аргентине по экономическим причинам.

Лайк Роналду вызвал бурную реакцию болельщиков, которые восприняли его как поддержку обвинений в адрес ФИФА и команды Лионеля Месси. Сам португалец ситуацию пока не комментировал.

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Максим Лапченко Источник: Facebook
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