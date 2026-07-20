Роналду лайкнул видео с обвинениями ФИФА в заговоре в пользу Аргентины
Криштиану поддержал публикацию с жесткой критикой организации и «альбиселесте»
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оказался в центре внимания после финала чемпионата мира.
Пользователи соцсетей заметили его лайк под видео, в котором испанская журналистка Пилар Родригес Лосантос обвинила ФИФА в систематической помощи сборной Аргентины.
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В ролике был опубликован фрагмент программы Espejo Público на телеканале Antena 3. Журналистка назвала ФИФА «самой коррумпированной организацией на планете» и заявила, что она якобы помогает Аргентине по экономическим причинам.
Лайк Роналду вызвал бурную реакцию болельщиков, которые восприняли его как поддержку обвинений в адрес ФИФА и команды Лионеля Месси. Сам португалец ситуацию пока не комментировал.
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