ФОТО. Жена звезды Динамо восхитила сеть откровенной фотосессией

Жена футболиста киевского «Динамо» и сборной Украины Назара Волошина – Елизавета Кандыба – поделилась в Instagram кадрами из новой фотосессии.

Для съемки она выбрала короткий белый корсет с кружевными деталями и туфли на каблуках.

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Откровенный наряд подчеркнул стройную фигуру Елизаветы, а распущенные волосы и выразительный макияж сделали образ еще более соблазнительным.

Подписчики засыпали девушку комплиментами, сердечками и огненными эмодзи: «Вау!», «Невероятная», «Очень горячо», «Настоящая красавица».