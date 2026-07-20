ФОТО. Жена звезды Динамо восхитила сеть откровенной фотосессией
Елизавета Кандыба подчеркнула фигуру эффектным белым образом
Жена футболиста киевского «Динамо» и сборной Украины Назара Волошина – Елизавета Кандыба – поделилась в Instagram кадрами из новой фотосессии.
Для съемки она выбрала короткий белый корсет с кружевными деталями и туфли на каблуках.
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Откровенный наряд подчеркнул стройную фигуру Елизаветы, а распущенные волосы и выразительный макияж сделали образ еще более соблазнительным.
Подписчики засыпали девушку комплиментами, сердечками и огненными эмодзи: «Вау!», «Невероятная», «Очень горячо», «Настоящая красавица».
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