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20 июля 2026, 23:18 | Обновлено 20 июля 2026, 23:25
971
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ФОТО. Жена звезды Динамо восхитила сеть откровенной фотосессией

Елизавета Кандыба подчеркнула фигуру эффектным белым образом

20 июля 2026, 23:18 | Обновлено 20 июля 2026, 23:25
971
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ФОТО. Жена звезды Динамо восхитила сеть откровенной фотосессией
Instagram. Елизавета Кандыба
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Жена футболиста киевского «Динамо» и сборной Украины Назара ВолошинаЕлизавета Кандыба – поделилась в Instagram кадрами из новой фотосессии.

Для съемки она выбрала короткий белый корсет с кружевными деталями и туфли на каблуках.

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Откровенный наряд подчеркнул стройную фигуру Елизаветы, а распущенные волосы и выразительный макияж сделали образ еще более соблазнительным.

Подписчики засыпали девушку комплиментами, сердечками и огненными эмодзи: «Вау!», «Невероятная», «Очень горячо», «Настоящая красавица».

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фото Елизавета Кандыба Назар Волошин (Динамо) lifestyle Динамо Киев сборная Украины по футболу чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Максим Лапченко Источник: Instagram
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