«Что ему зачесалось?» Экс-работник Динамо жестко ответил Палкину

Бывший глава департамента киевского «Динамо» Николай Несенюк отреагировал на слова генерального директора донецкого «Шахтера» Сергея Палкина:

«У чемпиона Украины проблемы! В составе «Шахтера» в матчах чемпионата Украины не могут выходить все полтора десятка бразильцев, привезенных за большие деньги. Мешает регламент, согласно которому на поле в составе команды должно быть не менее четырёх украинцев. Чтобы избежать этой неудобности хотя бы частично, «Шахтёр» вместе с ещё тремя клубами выступил с «революционной» инициативой. Суть её заключается в том, что футболисты-граждане ЕС не будут считаться у нас иностранцами, и на поле обязательным будет присутствие не четырёх, а трёх украинцев.

Большинство украинских футбольных клубов, а именно — двенадцать из шестнадцати, этого не поняли и требуют оставить всё как было. Потому что увеличение лимита на иностранцев, которое точнее будет называть лимитом на украинцев, сводит на нет многолетние усилия клубов, воспитывающих собственную смену молодых игроков, которые впоследствии могут пополнить национальную сборную.

В ответ один из топ-менеджеров «Шахтера» Сергей Палкин выступил с длинным заявлением на клубном сайте, где упомянул и права человека, и европейский выбор, и еще многое другое из словарного запаса политических демагогов. Читать написанное Палкиным или для Палкина без слёз невозможно: по его мнению, нас тянут обратно в СССР, требуя предоставить украинским футболистам право играть в украинских командах. Наверное, он помнит какой-то другой СССР. В настоящем никаких иностранцев в наших командах не могло быть вообще. И сборная СССР умудрялась при этом успешно выступать на международной арене, а киевское и тбилисское «Динамо» выигрывали Кубок кубков без единого бразильца в составе!

Теперь же, по версии Палкина, ограничение числа бразильцев и других иностранцев в украинских командах не дает нашей сборной добиваться успехов… И таких, мягко говоря, странных выводов в размышлениях господина Палкина ещё немало. Непонятно одно — почему четверо украинцев на поле помешают Украине соответствовать международным нормам и стандартам, а трое — нет? Неужели именно этот лишний воспитанник академии «Шахтера» не дает команде выиграть Лигу чемпионов, а сборной Украины — Кубок мира?

Попробую напомнить Сергею Палкину и его помощникам, откуда вообще взялся в нашем футболе лимит на иностранцев. Мало кто сейчас помнит, что в первых чемпионатах независимой Украины никаких лимитов не было. Это привело через несколько лет к тому, что за наши команды играл кто угодно. Точнее тот, на кого были деньги у новоиспеченных богачей, которые тогда выступали в роли «президентов клубов» и о которых сейчас все уже забыли. И только благодаря тем футбольным руководителям, которые мыслили стратегически, понимая, что засилье иностранцев ведет наш футбол в тупик, было принято решение ограничить количество иностранцев на поле в матчах чемпионата Украины девятью, а затем ежегодно уменьшать это число, чтобы дать дорогу молодым украинским футболистам.

Так что впоследствии лимит ограничил квоту иностранцев до восьми, затем до семи, а потом этот процесс как-то остановился. Странным образом это совпало с началом поиска усиления для «Шахтера» за рубежом. А что было делать, когда воспитание собственных игроков международного класса оказалось не таким простым, как казалось. Для этого нужно было упорно работать не один и не два года. Вот и отправились представители «Шахтера», и не только «Шахтера», в Бразилию, ища «подкрепление» здесь и сейчас. Этот процесс длился почти четверть века. И все эти годы лимит на иностранцев в украинском чемпионате почему-то не мешал поиску талантов в бразильских джунглях, африканских саваннах и горах Далмации. Не слышалось ни о нарушениях прав человека, ни о несоответствии европейским нормам, ни о возвращении к Советскому Союзу, ни о других «аргументах» господина Палкина.

Что же случилось в этом году? Что так зачесалось у одного из руководителей «Шахтера»? На мой взгляд, это произошло после того, как не сработала задумка сделать «украинцами» нескольких бразильских игроков «Шахтера», о чем активно говорили в футбольных кругах еще с начала года. Что-то там не сложилось — то ли гражданство тем бразильцам быстро не дали, то ли бразильцы, подумав, сами от этого отказались. Но ведь деньги уже заплачены! Куча баснословных миллионов за никому не известных бразильцев, чью космическую, как для Украины, зарплату недавно обнародовал турецкий тренер «Шахтера», не до конца знакомый с нашими реалиями.

Стоит также иметь в виду, что если позволять игрокам из стран Евросоюза не считаться у нас иностранцами, то следует выполнять ещё одну норму ЕС, согласно которой число бразильских футболистов, не являющихся гражданами ЕС, в европейских клубах ограничено: чтобы обойти это ограничение, нужно предоставить этим бразильцам двойное гражданство, как это делают в той же Испании, где существует лимит на иностранцев, не являющихся гражданами стран Евросоюза. Не слышали?

Дальше не буду продолжать. Грустно наблюдать за тем, как отдельные футбольные президенты, на словах делая всё возможное для развития собственных академий, на самом деле вольно или невольно пытаются поставить на этих академиях жирный крест. Они думают, что купить игроков, которые принесут победный результат, за рубежом будет дешевле? И они потом найдут таких же, как они, чтобы продать это сокровище?

Казалось, что все ясно: Украинская футбольная премьер-лига должна прислушаться к мнению двенадцати клубов и не следовать желанию четырёх. У нас же демократия или как?

В ответ Сергей Палкин угрожает: в том случае, если Украинская премьер-лига примет демократическое решение в пользу большинства клубов, «Шахтер» оставляет за собой право обжаловать такие действия в судебном порядке.

Что здесь можно сказать? Вряд ли удастся где-то найти нужный «судебный порядок». Лучше вспомнить сезон 2022-23, когда практически все иностранцы «Шахтера» покинули Украину, испугавшись войны. А оставшиеся украинские игроки взяли и выиграли чемпионат. Лучшие из них стали тогда лидерами национальной сборной и до сих пор остаются ими. Этим они убедительно доказали, что для успеха следует доверять нашим футболистам, а не искать себе приключений в Бразилии. Надеюсь, эту очевидную для всех истину рано или поздно поймёт и Сергей Палкин».