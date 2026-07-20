Испания не проиграла ни одного из 50 матчей, в которых играл Фабиан Руис

30-летний полузащитник сборной Испании Фабиан Руис сыграл свой 50-й матч за сборную.

Произошло это в финале ЧМ-2026 против сборной Аргентины.

В этих 50 сыгранных поединках сборная Испании не проиграла ни одного матча в игровое время с 2019 года!

50 матчей Фабиана Руиса за сборную Испании (ни одного поражения в игровое время)