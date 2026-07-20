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  4. Испания не проиграла ни одного из 50 матчей, в которых играл Фабиан Руис
Чемпионат мира
20 июля 2026, 23:09 |
182
0

Испания не проиграла ни одного из 50 матчей, в которых играл Фабиан Руис

Вспомним все поединки сборной Испании начиная с 2019 года, в которых полузащитник появлялся на поле

20 июля 2026, 23:09 |
182
0
Испания не проиграла ни одного из 50 матчей, в которых играл Фабиан Руис
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабиан Руис
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30-летний полузащитник сборной Испании Фабиан Руис сыграл свой 50-й матч за сборную.

Произошло это в финале ЧМ-2026 против сборной Аргентины.

В этих 50 сыгранных поединках сборная Испании не проиграла ни одного матча в игровое время с 2019 года!

50 матчей Фабиана Руиса за сборную Испании (ни одного поражения в игровое время)

  • 2026: Аргентина – 1:0
  • 2026: Франция – 2:0
  • 2026: Бельгия – 2:1
  • 2026: Португалия – 1:0
  • 2026: Австрия – 3:0
  • 2026: Уругвай – 1:0
  • 2026: Саудовская Аравия – 4:0
  • 2026: Кабо-Верде – 0:0
  • 2026: Перу – 3:1
  • 2025: Турция – 2:2
  • 2025: Грузия – 4:0
  • 2025: Португалия – 2:2
  • 2025: Франция – 5:4
  • 2025: Нидерланды – 3:3
  • 2025: Нидерланды – 2:2
  • 2024: Швейцария – 3:2
  • 2024: Дания – 2:1
  • 2024: Сербия – 3:0
  • 2024: Дания – 1:0
  • 2024: Швейцария – 4:1
  • 2024: Сербия – 0:0
  • 2024: Англия – 2:1
  • 2024: Франция – 2:1
  • 2024: Германия – 2:1
  • 2024: Грузия – 4:1
  • 2024: Италия – 1:0
  • 2024: Хорватия – 3:0
  • 2024: Северная Ирландия – 5:1
  • 2024: Бразилия – 3:3
  • 2023: Грузия – 3:1
  • 2023: Норвегия – 1:0
  • 2023: Грузия – 7:1
  • 2023: Хорватия – 0:0
  • 2023: Италия – 2:1
  • 2023: Норвегия – 3:0
  • 2021: Хорватия – 5:3
  • 2021: Польша – 1:1
  • 2021: Швеция – 0:0
  • 2021: Португалия – 0:0
  • 2021: Косово – 3:1
  • 2021: Грузия – 2:1
  • 2020: Германия – 6:0
  • 2020: Швейцария – 1:1
  • 2020: Германия – 1:1
  • 2019: Румыния – 5:0
  • 2019: Швеция – 1:1
  • 2019: Норвегия – 1:1
  • 2019: Румыния – 2:1
  • 2019: Швеция – 3:0
  • 2019: Фарерские острова – 4:1
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Сергей Турчак Источник: Instagram
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