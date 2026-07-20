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  4. Гендиректор Оболони: «Зачем нам тогда детские школы, академии?»
Украина. Премьер лига
20 июля 2026, 23:53 |
59
0

Гендиректор Оболони: «Зачем нам тогда детские школы, академии?»

Александр Ризниченко высказался об изменениях в лимите на легионеров

20 июля 2026, 23:53 |
59
0
Гендиректор Оболони: «Зачем нам тогда детские школы, академии?»
Александр Ризниченко
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Генеральный директор киевской «Оболони» Александр Ризниченко высказался по поводу изменений в лимите на легионеров.

– Действительно ли у клубов УПЛ есть инициатива переголосовать решение о новом лимите на легионеров, которое сами клубы и приняли несколько недель назад?

– С самого начала группа клубов была за то, чтобы уменьшить квоту украинских футболистов на поле. Зачем нам тогда детские школы, академии, если мы просто закрываем дорогу нашим детям, молодым футболистам, а потом, когда в сборной что-то не получается, мы начинаем говорить, что у нас некомпетентный тренер? Откуда ему брать футболистов? Мы сугубо украинский клуб, поэтому наша позиция – за то, чтобы играли украинские футболисты. Мы готовы, чтобы было даже не 4 украинских футболиста, а больше.

– По вашему мнению, почему сейчас клубы решили переголосовать?

– Мне трудно сказать. Я не общаюсь со всеми клубами, у кого какое решение. Мы понимаем позицию некоторых клубов, понимаем, что они будут отстаивать свою позицию. Но позиция нашего клуба – что это тупик. А если у нас ещё и утвердят решение о том, что футболисты с европейским паспортом не будут считаться легионерами, – можно будет вообще махнуть рукой на украинский футбол и украинских футболистов. Не могу вам точно сказать, кто был инициатором, но наш клуб с самого начала был против сокращения квоты украинских футболистов на поле.

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лимит на легионеров чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Александр Ризниченко
Дмитрий Вус Источник: Трибуна
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