Гендиректор Оболони: «Зачем нам тогда детские школы, академии?»

Генеральный директор киевской «Оболони» Александр Ризниченко высказался по поводу изменений в лимите на легионеров.

– Действительно ли у клубов УПЛ есть инициатива переголосовать решение о новом лимите на легионеров, которое сами клубы и приняли несколько недель назад?

– С самого начала группа клубов была за то, чтобы уменьшить квоту украинских футболистов на поле. Зачем нам тогда детские школы, академии, если мы просто закрываем дорогу нашим детям, молодым футболистам, а потом, когда в сборной что-то не получается, мы начинаем говорить, что у нас некомпетентный тренер? Откуда ему брать футболистов? Мы сугубо украинский клуб, поэтому наша позиция – за то, чтобы играли украинские футболисты. Мы готовы, чтобы было даже не 4 украинских футболиста, а больше.

– По вашему мнению, почему сейчас клубы решили переголосовать?

– Мне трудно сказать. Я не общаюсь со всеми клубами, у кого какое решение. Мы понимаем позицию некоторых клубов, понимаем, что они будут отстаивать свою позицию. Но позиция нашего клуба – что это тупик. А если у нас ещё и утвердят решение о том, что футболисты с европейским паспортом не будут считаться легионерами, – можно будет вообще махнуть рукой на украинский футбол и украинских футболистов. Не могу вам точно сказать, кто был инициатором, но наш клуб с самого начала был против сокращения квоты украинских футболистов на поле.