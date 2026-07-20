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  4. Бывший лидер Шахтера: «Хочу стать лучшей версией себя»
Испания
20 июля 2026, 23:41 |
118
0

Бывший лидер Шахтера: «Хочу стать лучшей версией себя»

Генрих Мхитарян прокомментировал продление контракта с «Интером»

20 июля 2026, 23:41 |
118
0
Бывший лидер Шахтера: «Хочу стать лучшей версией себя»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Армянский полузащитник Генрих Мхитарян, который в свое время был лидером донецкого «Шахтера», прокомментировал продление контракта с миланским «Интером», поделившись планами на следующий сезон:

«У нас очень высокие амбиции. Мы хотим выиграть чемпионат, кубок и суперкубок, а также пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. Это сложные, но вполне достижимые цели.

После матча с «Болоньей» я поговорил с руководством клуба, всё хорошо обдумал и решил, что могу отыграть ещё один сезон. Конечно, это не значит, что после него я завершу карьеру. Но сейчас все мысли только об этом сезоне и чемпионате. О следующих годах подумаю позже.

Наш тренер уже в прошлом сезоне доказал, на что он способен. Мы полностью его поддерживаем, ведь мы — одна семья и вместе стремимся достичь наших целей.

Я хочу стать лучшей версией себя, чем в прошлом году, хотя возраст уже сказывается. Но я здесь, готов помогать партнерам и сам продолжать совершенствоваться, чтобы команда достигла своих целей».

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Серия A Генрих Мхитарян Интер Милан чемпионат Италии по футболу продление контракта
Дмитрий Вус Источник: La Gazzetta dello Sport
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