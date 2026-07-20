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  4. Гол Торреса в финале ЧМ вызвал сейсмическую активность в Испании
Чемпионат мира
20 июля 2026, 23:08 |
631
0

Гол Торреса в финале ЧМ вызвал сейсмическую активность в Испании

Сейсмические станции в Испании зафиксировали главные события финала

20 июля 2026, 23:08 |
631
0
Гол Торреса в финале ЧМ вызвал сейсмическую активность в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine
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Зафиксированы вибрации грунта во время празднования победы Испании на чемпионате мира по футболу 2026 года, зарегистрированные сейсмическими станциями в различных местах по всей Испании.

Данные, полученные с акселерометров сетей ES (IGN) и CA (ICGC), а также из образовательной сейсмической сети Geociencias Barcelona, опубликовал сейсмолог Хорди Диас.

Сборная Испании выиграла второй чемпионат мира в своей истории. В решающем матче «фурия роха» одолела Аргентину, единственный гол забил Ферран Торрес.

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Ферран Торрес сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Испания - Аргентина
Руслан Полищук Источник
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