Гол Торреса в финале ЧМ вызвал сейсмическую активность в Испании

Зафиксированы вибрации грунта во время празднования победы Испании на чемпионате мира по футболу 2026 года, зарегистрированные сейсмическими станциями в различных местах по всей Испании.

Данные, полученные с акселерометров сетей ES (IGN) и CA (ICGC), а также из образовательной сейсмической сети Geociencias Barcelona, опубликовал сейсмолог Хорди Диас.

Сборная Испании выиграла второй чемпионат мира в своей истории. В решающем матче «фурия роха» одолела Аргентину, единственный гол забил Ферран Торрес.