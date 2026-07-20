Гол Торреса в финале ЧМ вызвал сейсмическую активность в Испании
Сейсмические станции в Испании зафиксировали главные события финала
Зафиксированы вибрации грунта во время празднования победы Испании на чемпионате мира по футболу 2026 года, зарегистрированные сейсмическими станциями в различных местах по всей Испании.
Данные, полученные с акселерометров сетей ES (IGN) и CA (ICGC), а также из образовательной сейсмической сети Geociencias Barcelona, опубликовал сейсмолог Хорди Диас.
Сборная Испании выиграла второй чемпионат мира в своей истории. В решающем матче «фурия роха» одолела Аргентину, единственный гол забил Ферран Торрес.
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