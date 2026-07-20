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  4. Ферран ТОРРЕС: «Этот гол был для 47 миллионов человек»
Чемпионат мира
20 июля 2026, 15:53 |
112
0

Ферран ТОРРЕС: «Этот гол был для 47 миллионов человек»

Нападающий сборной Испании прокомментировал победу над Аргентиной

20 июля 2026, 15:53 |
112
0
Ферран ТОРРЕС: «Этот гол был для 47 миллионов человек»
ФИФА
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Нападающий сборной Испании Ферран Торрес прокомментировал победу над национальной сборной Аргентины (1:0 в дополнительное время) в финальном матче чемпионата мира 2026 года:

«Этот гол был для 47 миллионов человек; это была не только моя цель или цель 26 игроков, присутствующих здесь. Я верю, что сегодняшний результат был предначертан судьбой; эта игра была предназначена для нас, чтобы мы её выиграли, хотя мы и находились вдали от наших болельщиков, но мы сделали всё возможное, чтобы они чувствовали себя как можно ближе к нам.

Все финалы сложны — когда Месси играет в составе команды-соперника, всегда появляется некоторое волнение, — но в конечном итоге мы всегда оставались верны себе, играя в свой собственный футбол, и, на мой взгляд, сегодня мы еще раз это продемонстрировали».

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Дмитрий Вус Источник: ФИФА
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