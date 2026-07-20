«Роскошная». Украинская журналистка восхитила сеть эффектным образом

Украинская футбольная журналистка Арина Евдокименко поделилась в Instagram новой эффектной фотосессией.

Для съемки она выбрала длинное черное платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Особую атмосферу кадрам придало контрастное красно-фиолетовое освещение, а уверенные позы и выразительный макияж сделали образ еще более соблазнительным.

«Женская сила», – лаконично подписала публикацию Арина.

Подписчики журналистки не скрывали восхищения ее красотой и засыпали публикацию комплиментами: «Вау!», «Ты красавица», «Роскошная, невероятная и очень-очень красивая госпожа Арина», «Женская сила во всей красе».

Фотосессия быстро привлекла внимание пользователей и собрала сотни отметок «Нравится».