Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анатолий Трубин открывает свою футбольную академию в Украине
Португалия
20 июля 2026, 20:03 | Обновлено 20 июля 2026, 20:04
615
0

Анатолий Трубин открывает свою футбольную академию в Украине

Анатолий Трубин запускает новый проект

20 июля 2026, 20:03 | Обновлено 20 июля 2026, 20:04
615
0
Анатолий Трубин открывает свою футбольную академию в Украине
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Анатолий Трубин запускает свою футбольную академию в Украине. Игрок «Бенфики» готовит с нуля проект в Украине, не связанный с его клубной карьерой.

Речь идет о футбольной академии, которая должна запуститься уже в конце лета 2026 года. Первым этапом станет команда U-19. Для академии разрабатывают уникальный брендинг: собственный логотип, форму и т.д.

Больше деталей по структуре и масштабу проекта появятся в скором времени.

По теме:
ВИДЕО. Жесткие кадры. Звезда сборной Украины получил ужасную травму
Лига конференций. Жеребьевка Q3 для ЛНЗ и Полесья. Смотреть онлайн LIVE
Жеребьевка 3-го раунда. Динамо узнало соперника в Q3 Лиги Европы
Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Руслан Полищук Источник: Футбол 2.0
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Взяли титул в экстра-таймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира
Футбол | 20 июля 2026, 01:03 163
Взяли титул в экстра-таймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира
Взяли титул в экстра-таймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира

Сборная Аргентины не сумела второй раз подряд выиграть мундиаль

Определен соперник Динамо в Q3 ЛК на случай поражения от клуба ПАОК
Футбол | 20 июля 2026, 15:21 13
Определен соперник Динамо в Q3 ЛК на случай поражения от клуба ПАОК
Определен соперник Динамо в Q3 ЛК на случай поражения от клуба ПАОК

В швейцарском Ньоне состоялась очередная жеребьевка

Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя
Бокс | 20.07.2026, 09:41
Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя
Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя
Динамо готовит трансферную сделку с Карпатами по двум футболистам
Футбол | 20.07.2026, 20:07
Динамо готовит трансферную сделку с Карпатами по двум футболистам
Динамо готовит трансферную сделку с Карпатами по двум футболистам
Известно, сколько заработала Испания за победу на ЧМ-2026 против Аргентины
Футбол | 20.07.2026, 11:00
Известно, сколько заработала Испания за победу на ЧМ-2026 против Аргентины
Известно, сколько заработала Испания за победу на ЧМ-2026 против Аргентины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Не Месси! ФИФА выбрала лучшего игрока ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Не Месси! ФИФА выбрала лучшего игрока ЧМ-2026
20.07.2026, 06:56 20
Футбол
Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
19.07.2026, 02:35
Футбол
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
19.07.2026, 07:17 3
Бокс
Кукурелья признался, что сказал Месси: «Лионелю не понравились мои слова»
Кукурелья признался, что сказал Месси: «Лионелю не понравились мои слова»
20.07.2026, 07:37 18
Футбол
Усик выступил с важным заявлением о Ломаченко
Усик выступил с важным заявлением о Ломаченко
19.07.2026, 09:35 3
Бокс
В сборной Испании вышли с заявлением о Месси после финала ЧМ-2026
В сборной Испании вышли с заявлением о Месси после финала ЧМ-2026
20.07.2026, 08:44 1
Футбол
Испания – Аргентина – 1:0 (д.в.) Финал ЧМ-2026. Видео гола и обзор матча
Испания – Аргентина – 1:0 (д.в.) Финал ЧМ-2026. Видео гола и обзор матча
20.07.2026, 01:05 2
Футбол
Игорь СУРКИС: «Он изменил свое мнение и готов играть за Динамо»
Игорь СУРКИС: «Он изменил свое мнение и готов играть за Динамо»
20.07.2026, 08:58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем