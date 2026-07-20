Анатолий Трубин открывает свою футбольную академию в Украине

Анатолий Трубин запускает свою футбольную академию в Украине. Игрок «Бенфики» готовит с нуля проект в Украине, не связанный с его клубной карьерой.

Речь идет о футбольной академии, которая должна запуститься уже в конце лета 2026 года. Первым этапом станет команда U-19. Для академии разрабатывают уникальный брендинг: собственный логотип, форму и т.д.

Больше деталей по структуре и масштабу проекта появятся в скором времени.