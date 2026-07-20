Португалия20 июля 2026, 20:03 | Обновлено 20 июля 2026, 20:04
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Анатолий Трубин открывает свою футбольную академию в Украине
Анатолий Трубин запускает новый проект
20 июля 2026, 20:03 | Обновлено 20 июля 2026, 20:04
615
0
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Анатолий Трубин запускает свою футбольную академию в Украине. Игрок «Бенфики» готовит с нуля проект в Украине, не связанный с его клубной карьерой.
Речь идет о футбольной академии, которая должна запуститься уже в конце лета 2026 года. Первым этапом станет команда U-19. Для академии разрабатывают уникальный брендинг: собственный логотип, форму и т.д.
Больше деталей по структуре и масштабу проекта появятся в скором времени.
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