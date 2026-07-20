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  4. 138 млн евро. Челси согласовал последние детали трансфера Моргана Роджерса
Англия
20 июля 2026, 19:52 |
515
0

138 млн евро. Челси согласовал последние детали трансфера Моргана Роджерса

Морган Роджерс переходит в «Челси»

20 июля 2026, 19:52 |
515
0
138 млн евро. Челси согласовал последние детали трансфера Моргана Роджерса
Getty Images/Global Images Ukraine. Морган Роджерс
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Морган Роджерс подписал шестилетний контракт в качестве нового игрока «Челси». Завершен переход полузащитника, лучшего игрока прошлого сезона Лиги Европы в составе «Астон Виллы»

В соглашении между лондонским клубом и футболистом включена опция продления контракта до июня 2033 года.

«Челси» платит «Астон Вилле» фиксированную сумму в 138 млн евро без каких-либо бонусов, сообщает Фабрицио Романо. Остается дождаться только официального объявления о трансфере.

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Морган Роджерс Челси Астон Вилла трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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