Англия20 июля 2026, 19:52 |
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138 млн евро. Челси согласовал последние детали трансфера Моргана Роджерса
Морган Роджерс переходит в «Челси»
20 июля 2026, 19:52 |
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Морган Роджерс подписал шестилетний контракт в качестве нового игрока «Челси». Завершен переход полузащитника, лучшего игрока прошлого сезона Лиги Европы в составе «Астон Виллы»
В соглашении между лондонским клубом и футболистом включена опция продления контракта до июня 2033 года.
«Челси» платит «Астон Вилле» фиксированную сумму в 138 млн евро без каких-либо бонусов, сообщает Фабрицио Романо. Остается дождаться только официального объявления о трансфере.
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