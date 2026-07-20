138 млн евро. Челси согласовал последние детали трансфера Моргана Роджерса

Морган Роджерс подписал шестилетний контракт в качестве нового игрока «Челси». Завершен переход полузащитника, лучшего игрока прошлого сезона Лиги Европы в составе «Астон Виллы»

В соглашении между лондонским клубом и футболистом включена опция продления контракта до июня 2033 года.

«Челси» платит «Астон Вилле» фиксированную сумму в 138 млн евро без каких-либо бонусов, сообщает Фабрицио Романо. Остается дождаться только официального объявления о трансфере.