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Чемпионат мира
21 июля 2026, 21:42 | Обновлено 21 июля 2026, 22:41
4056
4

Месси определился с будущим после финала ЧМ-2026

Аргентинец продолжит играть за сборную

21 июля 2026, 21:42 | Обновлено 21 июля 2026, 22:41
4056
4 Comments
Месси определился с будущим после финала ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Лионель Месси не принимал решения о завершении карьеры в сборной Аргентины и может продолжить выступления за национальную команду после чемпионата мира 2026 года.

По информации аргентинских СМИ, 39-летний нападающий не стал давать интервью после финала мундиаля против Испании именно из-за большого количества спекуляций вокруг его будущего. Капитан «Альбиселесте» хочет сам определить момент завершения международной карьеры.

Сообщается, что Аргентинская футбольная ассоциация уже работает над планом, который предусматривает участие Месси в ближайших крупных турнирах. Речь идет о «Финалиссиме», отборе к ЧМ-2030 и Кубке Америки-2028.

Важным фактором является то, что у Месси есть контракт с «Интер Майами» до июня 2028 года, поэтому к следующему континентальному турниру он сможет подойти в хорошей физической форме и с игровой практикой.

На ЧМ-2026 Месси провел один из своих лучших турниров в сборной: аргентинец забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи, уступив в гонке бомбардиров лишь Килиану Мбаппе.

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник
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Комментарии 4
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А смысл было завершать? Попробует выиграть ЧМ 2030
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+1
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Криса, негідно вів себе в фіналі
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-1
Оце ви ідіоти редактори)))
Зранку він прийняв рішення піти, тепер лишитись)
Щоб вам так дівчата давали)
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-1
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