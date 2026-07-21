Месси определился с будущим после финала ЧМ-2026

Лионель Месси не принимал решения о завершении карьеры в сборной Аргентины и может продолжить выступления за национальную команду после чемпионата мира 2026 года.

По информации аргентинских СМИ, 39-летний нападающий не стал давать интервью после финала мундиаля против Испании именно из-за большого количества спекуляций вокруг его будущего. Капитан «Альбиселесте» хочет сам определить момент завершения международной карьеры.

Сообщается, что Аргентинская футбольная ассоциация уже работает над планом, который предусматривает участие Месси в ближайших крупных турнирах. Речь идет о «Финалиссиме», отборе к ЧМ-2030 и Кубке Америки-2028.

Важным фактором является то, что у Месси есть контракт с «Интер Майами» до июня 2028 года, поэтому к следующему континентальному турниру он сможет подойти в хорошей физической форме и с игровой практикой.

На ЧМ-2026 Месси провел один из своих лучших турниров в сборной: аргентинец забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи, уступив в гонке бомбардиров лишь Килиану Мбаппе.