Шахтер объявил соперника в товарищеском матче, который пройдет 25 июля
Горняки в Словении сыграют с саудовской командой Аль-Ула
Стал известен один соперник донецкого Шахтера в летнее межсезонье.
25 июля Шахтер сыграет контрольный матч с представителем Первой лиги Саудовской Аравии – клубом Аль-Ула.
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Спарринг состоится в Брдо (Словения), игра начнется в 19:00 по киевскому времени.
Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.
19 июля донецкий Шахтер в первом летнем спарринге разгромил хорватский клуб Рудеш (5:0).
На 18-й минуте Егор Назарина со штрафного открыл счет для Шахтера (1:0). Во втором тайме отличились: Бруниньо (дубль: 58-я и 79-я минуты), Невертон (65-я минута), Педриньо (74-я минута).
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