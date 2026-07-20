Шахтер объявил соперника в товарищеском матче, который пройдет 25 июля

Стал известен один соперник донецкого Шахтера в летнее межсезонье.

25 июля Шахтер сыграет контрольный матч с представителем Первой лиги Саудовской Аравии – клубом Аль-Ула.

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Спарринг состоится в Брдо (Словения), игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.

19 июля донецкий Шахтер в первом летнем спарринге разгромил хорватский клуб Рудеш (5:0).

На 18-й минуте Егор Назарина со штрафного открыл счет для Шахтера (1:0). Во втором тайме отличились: Бруниньо (дубль: 58-я и 79-я минуты), Невертон (65-я минута), Педриньо (74-я минута).

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