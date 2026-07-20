ОФИЦИАЛЬНО. ПАОК купил защитника перед матчами с Динамо

ПАОК объявил о приобретении Пантелиса Хацидиакоса. Защитник сборной Греции подписал контракт с клубом до 2029 года.

Пантелис Хацидиакос родился 18 января 1997 года на Родосе и в юном возрасте переехал с семьей в Нидерланды, где в 2011 году присоединился к академии «АЗ Алкмаар».

29-летний футболист успел поиграть за «Кальяри» и «Копенгаген». Сумма трансфера составила 1,5 млн евро. Ранее из ПАОКа в «Динамо» перешел защитник Томаш Кендзера.

Греки сыграют с командой Игоря Костюка в Лиге Европы 23 и 30 июля.