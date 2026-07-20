Лига Европы20 июля 2026, 19:25 |
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ОФИЦИАЛЬНО. ПАОК купил защитника перед матчами с Динамо
Пантелис Хацидиакос вернулся на родину
20 июля 2026, 19:25 |
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ПАОК объявил о приобретении Пантелиса Хацидиакоса. Защитник сборной Греции подписал контракт с клубом до 2029 года.
Пантелис Хацидиакос родился 18 января 1997 года на Родосе и в юном возрасте переехал с семьей в Нидерланды, где в 2011 году присоединился к академии «АЗ Алкмаар».
29-летний футболист успел поиграть за «Кальяри» и «Копенгаген». Сумма трансфера составила 1,5 млн евро. Ранее из ПАОКа в «Динамо» перешел защитник Томаш Кендзера.
Греки сыграют с командой Игоря Костюка в Лиге Европы 23 и 30 июля.
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