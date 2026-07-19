Суперкомпьютер назвал шансы Динамо пройти ПАОК в Лиге Европы

Киевское «Динамо» не считается фаворитом в двухматчевом противостоянии с греческим ПАОКом в квалификации Лиги Европы.

По прогнозу аналитического ресурса Football Meets Data, шансы на выход в следующий раунд распределились в пользу соперника киевлян. Суперкомпьютер оценивает вероятность прохождения ПАОКа в 65%, тогда как у «Динамо» – 35% шансов на успех.

Первый матч состоится в четверг, 23 июля. Игра пройдет на номинально домашнем для «бело-синих» стадионе «Арена Люблин» в польском Люблине и начнется в 20:00 по киевскому времени.

Ответный матч запланирован на четверг, 30 июля. Команды встретятся в Салониках на стадионе «Тумба», а стартовый свисток прозвучит в 20:45 по киевскому времени.