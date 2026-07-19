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Лига Европы
19 июля 2026, 08:02 |
1869
2

Суперкомпьютер назвал шансы Динамо пройти ПАОК в Лиге Европы

Киевляне являются аутсайдерами противостояния

19 июля 2026, 08:02 |
1869
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Суперкомпьютер назвал шансы Динамо пройти ПАОК в Лиге Европы
ФК Динамо
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Киевское «Динамо» не считается фаворитом в двухматчевом противостоянии с греческим ПАОКом в квалификации Лиги Европы.

По прогнозу аналитического ресурса Football Meets Data, шансы на выход в следующий раунд распределились в пользу соперника киевлян. Суперкомпьютер оценивает вероятность прохождения ПАОКа в 65%, тогда как у «Динамо» – 35% шансов на успех.

Первый матч состоится в четверг, 23 июля. Игра пройдет на номинально домашнем для «бело-синих» стадионе «Арена Люблин» в польском Люблине и начнется в 20:00 по киевскому времени.

Ответный матч запланирован на четверг, 30 июля. Команды встретятся в Салониках на стадионе «Тумба», а стартовый свисток прозвучит в 20:45 по киевскому времени.

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Динамо Киев ПАОК Лига Европы Динамо - ПАОК ПАОК - Динамо
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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ПАОК поставь на свое  законное место команду ссукиссов - 34 из 36 как это было в последние 2 года 
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Ну и хорошо, что не будет давить статус фаворитов. Так даже проще. Удачи нашим! В еврокубках все укр команды наши!
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