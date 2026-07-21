Маркевич объяснил, почему сборная Испании победила Аргентину в финале ЧМ

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением о победе сборной Испании в финале чемпионата мира, где команда Луиса де ла Фуэнте одолела Аргентину (1:0).

«Испания прошла турнир на одном дыхании, причем не оставив шансов другим командам. Почему они выиграли турнир? У них наиболее сбалансированный состав, который демонстрировал в каждом поединке высокий уровень игровой дисциплины.

Все хотели победить, это было видно по эмоциям футболистов во время матчей. И, конечно, высокое мастерство испанских игроков сыграло свою роль. Было заметно, что никто не отказался от черновой работы.

Испания – это тренерская команда. Луису де ла Фуэнте удалось создать команду без уязвимых мест. Я не знаю, как можно им забить гол или отобрать мяч (улыбается – прим.)», – признался Маркевич.

После ничьей в первом туре в матче против Кабо-Верде испанцы одолели Уругвай, Саудовскую Аравию, Австрию, Португалию, Бельгию, Францию ​​и Аргентину.