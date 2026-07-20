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Чемпионат мира
20 июля 2026, 17:39 | Обновлено 20 июля 2026, 17:45
67
0

Самую продолжительную сухую серию выдал на ЧМ-2026 Унаи Симон

Четырем голкиперам удалось отстоять на «ноль» три и более матча подряд

20 июля 2026, 17:39 | Обновлено 20 июля 2026, 17:45
67
0
Самую продолжительную сухую серию выдал на ЧМ-2026 Унаи Симон
Getty Images/Global Images Ukraine
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На ЧМ-2026 сразу четырем голкиперам удалось отыграть на «ноль» три и более матча подряд. При этом самую продолжительную сухую серию выдал 29-летний вратарь сборной Испании Унаи Симон. Первый и единственный, мяч на этом мундиале он пропустил на 491-й минуте с начала турнира. Дольше сохранял свои ворота в неприкосновенности на одном чемпионате только итальянец Вальтер Дзенга на ЧМ-1990 – 516 минут.

К слову, ранее лауреатами в этой номинации становились еще два испанских голкипера: Антонио Рамальетс на ЧМ-1950 – 208 «сухих» минут подряд и Икер Касильяс на ЧМ-2010 – 433.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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