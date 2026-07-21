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Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 22:02 |
1732
3

Динамо отказалось от футболиста. Все из-за связей с россией

Киевляне не будут подписывать Дугласа Овусу из-за позиции «Црвены Звезды»

21 июля 2026, 22:02 |
1732
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Динамо отказалось от футболиста. Все из-за связей с россией
Getty Images/Global Images Ukraine. Дуглас Овусу
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Киевское «Динамо» не стало вступать в переговоры о трансфере полузащитника «Црвены Звезды» Дугласа Овусу из-за позиции сербского клуба в отношении россии.

Как сообщает Dynamo.kiev.ua, столичному клубу предлагали подписать 24-летнего полузащитника, который сейчас близок к переходу в ФК «Харьков». Однако «Динамо» принципиально отказалось от возможного трансфера и любых переговоров с «Црвеной Звездой».

Причиной такого решения стала пророссийская позиция сербского гранда, который продолжает участвовать в турнирах на территории россии. В частности, недавно «Црвена Звезда» в очередной раз посетила москву, о чем клуб сообщил на своих официальных страницах в социальных сетях.

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Динамо Киев Црвена Звезда Харьков трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Динамо Киев от Шурика
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Ахахах, а де ж були ваші принципи коли Бленуце брали?
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Бла бла бла, просто грошей нема у Сурка на цього футболіста
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