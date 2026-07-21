Динамо отказалось от футболиста. Все из-за связей с россией
Киевляне не будут подписывать Дугласа Овусу из-за позиции «Црвены Звезды»
Киевское «Динамо» не стало вступать в переговоры о трансфере полузащитника «Црвены Звезды» Дугласа Овусу из-за позиции сербского клуба в отношении россии.
Как сообщает Dynamo.kiev.ua, столичному клубу предлагали подписать 24-летнего полузащитника, который сейчас близок к переходу в ФК «Харьков». Однако «Динамо» принципиально отказалось от возможного трансфера и любых переговоров с «Црвеной Звездой».
Причиной такого решения стала пророссийская позиция сербского гранда, который продолжает участвовать в турнирах на территории россии. В частности, недавно «Црвена Звезда» в очередной раз посетила москву, о чем клуб сообщил на своих официальных страницах в социальных сетях.
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