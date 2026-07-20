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Лига конференций
20 июля 2026, 17:47 |
44
0

ЛНЗ – Гент. Второй раунд Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок между украинской и бельгийской командами состоится 23 июля в 21:30 по киевскому времени

20 июля 2026, 17:47 |
44
0
ЛНЗ – Гент. Второй раунд Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК ЛНЗ Черкассы
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В четверг, 23 июля, состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся черкасский ЛНЗ и бельгийский «Гент».

Команды сыграют на польском стадионе «Orlen Arena» в Плоцке. Стартовый свисток главного арбитра Гранати Македонци прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

ЛНЗ стал серебряным призером чемпионата Украины впервые в своей истории. «Гент» занял пятое место в бельгийской лиге и пробился в еврокубки через плей-офф.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн бесплатно на платформе Киевстар ТБ – чтобы получить доступ к прямому эфиру, необходимо пройти регистрацию.

ЛНЗ – Гент. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция

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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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