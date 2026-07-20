ЛНЗ – Гент. Второй раунд Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 23 июля, состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся черкасский ЛНЗ и бельгийский «Гент».

Команды сыграют на польском стадионе «Orlen Arena» в Плоцке. Стартовый свисток главного арбитра Гранати Македонци прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

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ЛНЗ стал серебряным призером чемпионата Украины впервые в своей истории. «Гент» занял пятое место в бельгийской лиге и пробился в еврокубки через плей-офф.

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ЛНЗ – Гент. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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