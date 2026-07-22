Максим ШАЦКИХ: «Когда-то эта команда была фантастической, а сейчас – нет»

Бывший футболист «Динамо» Максим Шацких назвал главные разочарования ЧМ-2026.

– Кто стал для вас главным разочарованием турнира среди сборных или игроков?

– Что касается игроков – возможно, Эрлинг Холанд мог бы проявить себя чуть ярче. Хотя Норвегия в целом превзошла ожидания, выбив Бразилию и дойдя довольно далеко.

А вот разочарование номер один для меня снова – это сборная Бразилии. Мы привыкли к той фантастической команде, которая была 15–20 лет назад. Сейчас это вообще не то. Каким бы ни был тренер – будь то Карло Анчелотти или кто-то другой – игры нет. Казалось бы, уровень игроков потрясающий, все выступают в топ-клубах, но они никак не могут собраться в единый механизм. Уже более 15 лет мы чего-то ждем от Бразилии, а результата нет.