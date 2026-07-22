Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Максим ШАЦКИХ: «Когда-то эта команда была фантастической, а сейчас – нет»
Чемпионат мира
22 июля 2026, 01:32 |
137
0

Максим ШАЦКИХ: «Когда-то эта команда была фантастической, а сейчас – нет»

Бывший нападающий рассказал, что его не устроило

22 июля 2026, 01:32 |
137
0
Максим ШАЦКИХ: «Когда-то эта команда была фантастической, а сейчас – нет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Шацких
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший футболист «Динамо» Максим Шацких назвал главные разочарования ЧМ-2026.

– Кто стал для вас главным разочарованием турнира среди сборных или игроков?

– Что касается игроков – возможно, Эрлинг Холанд мог бы проявить себя чуть ярче. Хотя Норвегия в целом превзошла ожидания, выбив Бразилию и дойдя довольно далеко.

А вот разочарование номер один для меня снова – это сборная Бразилии. Мы привыкли к той фантастической команде, которая была 15–20 лет назад. Сейчас это вообще не то. Каким бы ни был тренер – будь то Карло Анчелотти или кто-то другой – игры нет. Казалось бы, уровень игроков потрясающий, все выступают в топ-клубах, но они никак не могут собраться в единый механизм. Уже более 15 лет мы чего-то ждем от Бразилии, а результата нет.

По теме:
Инфантино обратился к сборной Аргентины после поражения в финале ЧМ-2026
Алексис МАКАЛЛИСТЕР: «Мы были так близко... Именно поэтому это так больно»
Бывший арбитр ФИФА оценил уровень судейства на ЧМ-2026
Максим Шацких сборная Бразилии по футболу сборная Норвегии по футболу Эрлинг Холанд ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ямаль – второй! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Футбол | 21 июля 2026, 10:51 16
Ямаль – второй! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Ямаль – второй! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026

Первое место сохранил форвард сборной Англии Гарри Кейн

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало защитника Карпат
Футбол | 21 июля 2026, 19:03 19
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало защитника Карпат
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало защитника Карпат

Алексей Сыч покинул Карпаты

Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. Победа Фенербахче, четыре мяча от Штурма
Футбол | 21.07.2026, 23:59
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. Победа Фенербахче, четыре мяча от Штурма
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. Победа Фенербахче, четыре мяча от Штурма
Эдди ХИРН: «Джошуа в лагере Усика превратился в животное»
Бокс | 21.07.2026, 07:05
Эдди ХИРН: «Джошуа в лагере Усика превратился в животное»
Эдди ХИРН: «Джошуа в лагере Усика превратился в животное»
Лионель Месси определился со своим будущим после финала чемпионата мира
Футбол | 21.07.2026, 10:17
Лионель Месси определился со своим будущим после финала чемпионата мира
Лионель Месси определился со своим будущим после финала чемпионата мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Новый лидер! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Новый лидер! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
21.07.2026, 08:18 39
Футбол
Легендарный боксер «покончил» с Тайсоном Фьюри
Легендарный боксер «покончил» с Тайсоном Фьюри
20.07.2026, 05:11
Бокс
Испания – Аргентина – 1:0 (д.в.) Финал ЧМ-2026. Видео гола и обзор матча
Испания – Аргентина – 1:0 (д.в.) Финал ЧМ-2026. Видео гола и обзор матча
20.07.2026, 01:05 2
Футбол
Известно, сколько заработала Испания за победу на ЧМ-2026 против Аргентины
Известно, сколько заработала Испания за победу на ЧМ-2026 против Аргентины
20.07.2026, 11:00 1
Футбол
Месси принял решение после поражения Аргентины от Испании
Месси принял решение после поражения Аргентины от Испании
20.07.2026, 08:22 14
Футбол
Сетка 1/4 финала Лиги наций по волейболу. С кем сыграет Украина?
Сетка 1/4 финала Лиги наций по волейболу. С кем сыграет Украина?
20.07.2026, 11:30 12
Волейбол
Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя
Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя
20.07.2026, 09:41 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем