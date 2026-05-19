ШАЦКИХ: «После той игры вообще очень долго не подходил бить пенальти»

Бывший форвард киевского «Динамо» Максим Шацких вспомнил матчи с «Шахтером» за кубковые трофеи.

«Если честно, то мне ни один финал Кубка Украины как-то особенно не запомнился, даже и не знаю почему… Преимущественно мы играли в те времена исключительно против «Шахтера», то побеждали, то проигрывали…

Вот когда я не забил решающий пенальти «Шахтеру» в Суперкубке [речь о Суперкубке 2005 года, «Динамо» – «Шахтер», 1:1, 3:4 по пенальти]… Этот момент очень хорошо помню. Я после той игры вообще очень долго не подходил к пенальти. Максимально неприятное упоминание до сих пор...».

Шацких пять раз становился обладателем кубка Украины. Игра «Чернигов» – «Динамо» запланирована на среду и начнется в 19:00.