  ШАЦКИХ: «После той игры вообще очень долго не подходил бить пенальти»
19 мая 2026, 20:19 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Шацких

Бывший форвард киевского «Динамо» Максим Шацких вспомнил матчи с «Шахтером» за кубковые трофеи.

«Если честно, то мне ни один финал Кубка Украины как-то особенно не запомнился, даже и не знаю почему… Преимущественно мы играли в те времена исключительно против «Шахтера», то побеждали, то проигрывали…

Вот когда я не забил решающий пенальти «Шахтеру» в Суперкубке [речь о Суперкубке 2005 года, «Динамо» – «Шахтер», 1:1, 3:4 по пенальти]… Этот момент очень хорошо помню. Я после той игры вообще очень долго не подходил к пенальти. Максимально неприятное упоминание до сих пор...».

Шацких пять раз становился обладателем кубка Украины. Игра «Чернигов» – «Динамо» запланирована на среду и начнется в 19:00.

Динамо Киев Чернигов Кубок Украины по футболу Максим Шацких Шахтер Донецк
Руслан Полищук Источник: Спорт-Экспресс Украина
