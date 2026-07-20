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  4. Джо ХАРТ: «Если даже Лионель Месси прибег к таким действиям...»
Чемпионат мира
20 июля 2026, 23:18 |
526
2

Джо ХАРТ: «Если даже Лионель Месси прибег к таким действиям...»

Бывший вратарь сборной Англии подверг критике Месси за эпизод с Кукурельей

20 июля 2026, 23:18 |
526
2 Comments
Джо ХАРТ: «Если даже Лионель Месси прибег к таким действиям...»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бывший вратарь национальной сборной Англии Джо Харт прокомментировал конфликтную ситуацию между легендарным футболистом сборной Аргентины Лионелем Месси и левым защитником сборной Испании Марком Кукурельей в финальном матче чемпионата мира 2026 года:

«Мне это совершенно не понравилось со стороны Лионеля Месси. Это показывает, насколько Испания контролировала игру, раз даже Лионель Месси прибег к таким действиям».

Напомним, капитан сборной Аргентины Лионель Месси требовал красную карточку для испанского защитника Марка Кукурельи за то, что на последних минутах основного времени Марк прикрыл рот рукой, пытаясь что-то объяснить Лионелю.

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Лионель Месси сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Марк Кукурелья Испания - Аргентина Джо Харт
Дмитрий Вус Источник: Daily Mail
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Комментарии 2
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Святий Мессi виявився звичайною малою ябiдою.. 
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