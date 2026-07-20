Джо ХАРТ: «Если даже Лионель Месси прибег к таким действиям...»
Бывший вратарь сборной Англии подверг критике Месси за эпизод с Кукурельей
Бывший вратарь национальной сборной Англии Джо Харт прокомментировал конфликтную ситуацию между легендарным футболистом сборной Аргентины Лионелем Месси и левым защитником сборной Испании Марком Кукурельей в финальном матче чемпионата мира 2026 года:
«Мне это совершенно не понравилось со стороны Лионеля Месси. Это показывает, насколько Испания контролировала игру, раз даже Лионель Месси прибег к таким действиям».
Напомним, капитан сборной Аргентины Лионель Месси требовал красную карточку для испанского защитника Марка Кукурельи за то, что на последних минутах основного времени Марк прикрыл рот рукой, пытаясь что-то объяснить Лионелю.
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