Сын легенды Динамо намерен играть в старте команды Костюка
Олег Саленко высказался о своём сыне – Олеге
Олег Саленко поделился своими мыслями о предстоящем матче «Динамо» в Лиге Европы против ПАОКа, а также рассказал о своём сыне — Олеге.
– Чемпионат мира ушел в историю, а уже на этой неделе «Динамо» ждет очередное испытание в Лиге Европы. Как вы считаете, каковы шансы киевлян пройти ПАОК?
– С «Университате» сыграли слабо, поэтому вывод один – нужно прибавлять. Перед групповым турниром не исключено, что кто-то из футболистов «Динамо» получит предложение перейти в европейский клуб, поэтому им нужно как можно лучше проявить себя. Шансы на проход – 50 на 50.
– Как, кстати, дела у вашего сына Романа?
– Сейчас он травмирован, проходит курс восстановления. Надеюсь, после возвращения поборется за место в основном составе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Турции отправляют футболиста в «Галатасарай»
Клуб оформит трансфер Сыча