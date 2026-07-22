Сын легенды Динамо намерен играть в старте команды Костюка

Олег Саленко поделился своими мыслями о предстоящем матче «Динамо» в Лиге Европы против ПАОКа, а также рассказал о своём сыне — Олеге.

– Чемпионат мира ушел в историю, а уже на этой неделе «Динамо» ждет очередное испытание в Лиге Европы. Как вы считаете, каковы шансы киевлян пройти ПАОК?

– С «Университате» сыграли слабо, поэтому вывод один – нужно прибавлять. Перед групповым турниром не исключено, что кто-то из футболистов «Динамо» получит предложение перейти в европейский клуб, поэтому им нужно как можно лучше проявить себя. Шансы на проход – 50 на 50.

– Как, кстати, дела у вашего сына Романа?

– Сейчас он травмирован, проходит курс восстановления. Надеюсь, после возвращения поборется за место в основном составе.