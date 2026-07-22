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Чемпионат мира
22 июля 2026, 04:32 |
243
0

Сын легенды Динамо намерен играть в старте команды Костюка

Олег Саленко высказался о своём сыне – Олеге

22 июля 2026, 04:32 |
243
0
Сын легенды Динамо намерен играть в старте команды Костюка
УАФ. Олег Саленко
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Олег Саленко поделился своими мыслями о предстоящем матче «Динамо» в Лиге Европы против ПАОКа, а также рассказал о своём сыне — Олеге.

– Чемпионат мира ушел в историю, а уже на этой неделе «Динамо» ждет очередное испытание в Лиге Европы. Как вы считаете, каковы шансы киевлян пройти ПАОК?

– С «Университате» сыграли слабо, поэтому вывод один – нужно прибавлять. Перед групповым турниром не исключено, что кто-то из футболистов «Динамо» получит предложение перейти в европейский клуб, поэтому им нужно как можно лучше проявить себя. Шансы на проход – 50 на 50.

– Как, кстати, дела у вашего сына Романа?

– Сейчас он травмирован, проходит курс восстановления. Надеюсь, после возвращения поборется за место в основном составе.

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Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
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