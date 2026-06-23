Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – из другого измерения»
Чемпионат мира
23 июня 2026, 22:22 |
990
0

Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – из другого измерения»

Бывший игрок «Динамо» похвалил аргентинца

23 июня 2026, 22:22 |
990
0
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – из другого измерения»
УАФ. Олег Саленко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Известный в прошлом нападающий «Динамо» Олег Саленко остался под впечатлением от выступлений Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года.

«Кейн по сравнению с другими ветеранами – ещё парень. Уважение им всем, а Месси – это вообще из другого измерения. Играть так в 38 – это нечто невероятное. Удивительно, что он вообще ещё играет на таком уровне, а тут ещё и высочайшая результативность. Лео легче других входить в игру: он играет в Америке, не менял часовых поясов, избежал акклиматизации», – сказал Саленко.

Месси за два стартовых тура сумел забить пять голов и установить рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионата мира.

По теме:
Англия – Гана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дешам пропустит матч Франции с Норвегией из-за смерти матери
12 июля в 4:00. Месси с Роналду сделали шаг к очному матчу
Олег Саленко Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Футбол | 23 июня 2026, 08:49 19
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб

В Турции уверены, что Виктор перейдет в «Трабзонспор»

Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
Футбол | 23 июня 2026, 13:02 4
Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер

Новый тренер Реала не рассчитывает на Андрея

ОФИЦИАЛЬНО. Аарон Рэмзи стал главным тренером клуба в Англии
Футбол | 23.06.2026, 21:53
ОФИЦИАЛЬНО. Аарон Рэмзи стал главным тренером клуба в Англии
ОФИЦИАЛЬНО. Аарон Рэмзи стал главным тренером клуба в Англии
Подрез впервые выиграла матч в отборе Grand Slam, стартовав на Уимблдоне
Теннис | 23.06.2026, 20:29
Подрез впервые выиграла матч в отборе Grand Slam, стартовав на Уимблдоне
Подрез впервые выиграла матч в отборе Grand Slam, стартовав на Уимблдоне
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
Бокс | 23.06.2026, 07:37
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик поставил на место девушку
Мудрик поставил на место девушку
22.06.2026, 08:31 29
Футбол
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
22.06.2026, 10:38 10
Футбол
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
21.06.2026, 16:35 3
Другие виды
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
23.06.2026, 12:15 3
Бокс
Артем Милевский выбрал сторону в конфликте между Украиной и беларусью
Артем Милевский выбрал сторону в конфликте между Украиной и беларусью
22.06.2026, 05:02 1
Футбол
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
22.06.2026, 09:07 14
Футбол
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
23.06.2026, 09:56 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем