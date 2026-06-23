Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – из другого измерения»

Известный в прошлом нападающий «Динамо» Олег Саленко остался под впечатлением от выступлений Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года.

«Кейн по сравнению с другими ветеранами – ещё парень. Уважение им всем, а Месси – это вообще из другого измерения. Играть так в 38 – это нечто невероятное. Удивительно, что он вообще ещё играет на таком уровне, а тут ещё и высочайшая результативность. Лео легче других входить в игру: он играет в Америке, не менял часовых поясов, избежал акклиматизации», – сказал Саленко.

Месси за два стартовых тура сумел забить пять голов и установить рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионата мира.