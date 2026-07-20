Жоан МАНЗАМБИ: «Я очень рад быть здесь»

Швейцарский полузащитник Жоан Манзамби прокомментировал свой переход в английский «Астон Виллу» из немецкого «Фрайбурга»:

«Я очень рад, что смогу сыграть на «Вилла Парк». Я очень-очень счастлив и с нетерпением жду возможности играть за этот клуб. Это очень большой клуб в Англии, и они выступают в Лиге чемпионов. Я уже играл против «Астон Виллы», и для меня это был идеальный вариант.

Надеюсь, что смогу играть так же, как на чемпионате мира и в составе «Фрайбурга». Я уверен, что вместе с командой, тренером и тренерским штабом смогу показать такой же уровень игры».

«Я очень рад быть здесь и тренироваться с Унаи Эмери и командой. Я очень рад быть здесь вместе со своими новыми партнерами по команде. Здесь замечательно. Я чувствую, что мы можем добиться больших результатов, и мы это увидим. С этим тренерским штабом и этой командой, я думаю, мы можем добиться больших результатов».