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  4. Жоан МАНЗАМБИ: «Я очень рад быть здесь»
Англия
20 июля 2026, 23:33 |
85
0

Жоан МАНЗАМБИ: «Я очень рад быть здесь»

Швейцарский полузащитник прокомментировал переход в «Астон Виллу» из «Фрайбурга»

20 июля 2026, 23:33 |
85
0
Жоан МАНЗАМБИ: «Я очень рад быть здесь»
ФК Астон Вилла
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Швейцарский полузащитник Жоан Манзамби прокомментировал свой переход в английский «Астон Виллу» из немецкого «Фрайбурга»:

«Я очень рад, что смогу сыграть на «Вилла Парк». Я очень-очень счастлив и с нетерпением жду возможности играть за этот клуб. Это очень большой клуб в Англии, и они выступают в Лиге чемпионов. Я уже играл против «Астон Виллы», и для меня это был идеальный вариант.

Надеюсь, что смогу играть так же, как на чемпионате мира и в составе «Фрайбурга». Я уверен, что вместе с командой, тренером и тренерским штабом смогу показать такой же уровень игры».

«Я очень рад быть здесь и тренироваться с Унаи Эмери и командой. Я очень рад быть здесь вместе со своими новыми партнерами по команде. Здесь замечательно. Я чувствую, что мы можем добиться больших результатов, и мы это увидим. С этим тренерским штабом и этой командой, я думаю, мы можем добиться больших результатов».

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Дмитрий Вус Источник: ФК Астон Вилла
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