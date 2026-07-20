Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте стал самым возрастным тренером чемпионов мира. Финальный матч против Аргентины (1:0) он провел в 65 лет 28 дней. Прежний рекорд 16-летней давности, принадлежавший также «коучу» испанцев Висенте Дель Боске, де ла Фуэнте превзошел сразу на 5 лет 193 дня.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ