Чемпионат мира20 июля 2026, 15:31 | Обновлено 20 июля 2026, 15:38
327
0
Луис де ла Фуэнте стал самым возрастным тренером чемпионов мира
Финальный матч ЧМ-2026 наставник сборной Испании провел в 65 лет 28 дней
20 июля 2026, 15:31 | Обновлено 20 июля 2026, 15:38
327
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте стал самым возрастным тренером чемпионов мира. Финальный матч против Аргентины (1:0) он провел в 65 лет 28 дней. Прежний рекорд 16-летней давности, принадлежавший также «коучу» испанцев Висенте Дель Боске, де ла Фуэнте превзошел сразу на 5 лет 193 дня.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 июля 2026, 01:03 153
Сборная Аргентины не сумела второй раз подряд выиграть мундиаль
Бокс | 20 июля 2026, 09:41 2
Хирн убежден, что Усик будет драться с Уайлдером
Футбол | 20.07.2026, 08:22
Бокс | 20.07.2026, 04:12
Футбол | 20.07.2026, 13:17
Комментарии 0
Популярные новости
19.07.2026, 09:35 3
19.07.2026, 02:35
20.07.2026, 07:37 15
19.07.2026, 08:13 84
20.07.2026, 08:39 4
19.07.2026, 07:17 2
20.07.2026, 08:22 9
19.07.2026, 07:17 3