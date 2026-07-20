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Чемпионат мира
20 июля 2026, 15:31 | Обновлено 20 июля 2026, 15:38
327
0

Луис де ла Фуэнте стал самым возрастным тренером чемпионов мира

Финальный матч ЧМ-2026 наставник сборной Испании провел в 65 лет 28 дней

20 июля 2026, 15:31 | Обновлено 20 июля 2026, 15:38
327
0
Луис де ла Фуэнте стал самым возрастным тренером чемпионов мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте стал самым возрастным тренером чемпионов мира. Финальный матч против Аргентины (1:0) он провел в 65 лет 28 дней. Прежний рекорд 16-летней давности, принадлежавший также «коучу» испанцев Висенте Дель Боске, де ла Фуэнте превзошел сразу на 5 лет 193 дня.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты Мнение эксперта ЧМ-2026 по футболу Луис де ла Фуэнте
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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