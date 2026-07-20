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WTA
20 июля 2026, 16:58 | Обновлено 20 июля 2026, 17:48
255
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Подрез проиграла стартовый матч основной сетки на турнире WTA 250 в Праге

Вероника уступила Керол Янг Су Ли в трех сетах

20 июля 2026, 16:58 | Обновлено 20 июля 2026, 17:48
255
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Подрез проиграла стартовый матч основной сетки на турнире WTA 250 в Праге
Instagram. Вероника Подрез
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Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 140) завершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Праге, Чехия.

В первом круге основной сетки Подрез проиграла американке Керол Янг Су Ли (WTA 179) в трех сетах – 1:6, 7:5, 2:6.

Это была первая очная встреча соперниц.

Украинка начала выступления на турнире в Чехии с квалификации, переиграв Терезу Кречову и Рину Сайго.

19-летняя Подрез во второй раз в карьере сыграла в основной сетке соревнований на уровне Тура. В апреле 2026 года она добралась до финала турнира WTA 250 в Руане (Франция), также стартовав с квалификации.

Американка во втором круге поборется с победительницей поединка Мария Боузкова – Джессика Бузас Манейро.

Украину на турнире в Чехии продолжает представлять Дарья Снигур, которая в стартовом матче обыграла Эллу Зайдель.

WTA 250 Прага. Хард, 1/16 финала

Вероника Подрез [Q] – Керол Янг Су Ли [Q] – 1:6, 7:5, 2:6

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Вероника Подрез WTA Прага
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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У Даяни у 19 р.аутів було набагато менше.Треба працювати і над фізичної складової й над ментальної.Хай щастить!
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