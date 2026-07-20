Новый лидер! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Лидером стал Ламин Ямаль
По итогам чемпионата мира-2026 издание GiveMeSport обновило свой рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» 2026 года, который будет вручен 26 октября в Лондоне.
Главным претендентом на победу на данный момент стал 19-летний вингер сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль. В сезоне 2025/26 испанец выиграл Ла Лигу и стал чемпионом мира, что может помочь ему установить исторический рекорд — стать самым молодым обладателем «Золотого мяча».
Второе место занимает англичанин Гарри Кейн из «Баварии», а Лионель Месси после финала в США опустился на третью строчку. На четвертое место поднялся лучший игрок ЧМ-2026 Родри, а действующий обладатель награды Усман Дембеле занимает пятое место.
Рейтинг «Золотого мяча»
- Ламин Ямаль («Барселона» / Испания)
- Гарри Кейн («Бавария» / Англия)
- Лионель Месси («Интер Майами» / Аргентина)
- Родри («Манчестер Сити» / Испания)
- Усман Дембеле («ПСЖ» / Франция)
- Килиан Мбаппе («Реал» / Франция)
- Майкл Олисе («Бавария» / Франция)
- Джуд Беллингем («Реал» / Англия)
- Деклан Райс («Арсенал» / Англия)
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / Норвегия)
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Очолив рейтинг відразу після ЧС, де в нього неймовірний показник 1+0.
У Мбаппе 10+4 - він шостий.
Бо Іспанія виграла Чс а Франція ні? Чому тоді головний герой саме Ямаль? Він важливий гравець для Іспанії був, але він був "один із" не більше не менше. Чому не Оярсабаль наприклад? Меріно наприклад, у якого 2 голи і який обличчям спас ворота після пушки Мессі в фіналі? Але хто такий той Меріно правда? А от про Ямаля чути з усіх унітазів. Краще вже як в 2006 дати комусь із захисників, іспанці за весь чемпіонат пропустили всього 1 гол. Чого всі так спішать цьому пацаньонку всунути цей золотий м'яч?