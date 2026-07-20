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  4. Новый лидер! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Чемпионат мира
20 июля 2026, 23:22 |
1490
10

Новый лидер! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026

Лидером стал Ламин Ямаль

20 июля 2026, 23:22 |
1490
10 Comments
Новый лидер! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Золотой мяч
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По итогам чемпионата мира-2026 издание GiveMeSport обновило свой рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» 2026 года, который будет вручен 26 октября в Лондоне.

Главным претендентом на победу на данный момент стал 19-летний вингер сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль. В сезоне 2025/26 испанец выиграл Ла Лигу и стал чемпионом мира, что может помочь ему установить исторический рекорд — стать самым молодым обладателем «Золотого мяча».

Второе место занимает англичанин Гарри Кейн из «Баварии», а Лионель Месси после финала в США опустился на третью строчку. На четвертое место поднялся лучший игрок ЧМ-2026 Родри, а действующий обладатель награды Усман Дембеле занимает пятое место.

Рейтинг «Золотого мяча»

  1. Ламин Ямаль («Барселона» / Испания)
  2. Гарри Кейн («Бавария» / Англия)
  3. Лионель Месси («Интер Майами» / Аргентина)
  4. Родри («Манчестер Сити» / Испания)
  5. Усман Дембеле («ПСЖ» / Франция)
  6. Килиан Мбаппе («Реал» / Франция)
  7. Майкл Олисе («Бавария» / Франция)
  8. Джуд Беллингем («Реал» / Англия)
  9. Деклан Райс («Арсенал» / Англия)
  10. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / Норвегия)
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рейтинг Золотой мяч Лионель Месси Гарри Кейн Усман Дембеле Ламин Ямаль Родри
Дмитрий Олийченко Источник: GiveMeSport
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Комментарии 10
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Чим Ямаль, після посередньої гри на ЧС, заслужив піднятися на першу сходинку претендентів на ЗМ?
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+5
Дебіли вручають тим у кого підписників в інстаграмі більше і хто більш медійно розкручений. 
Очолив рейтинг відразу після ЧС, де в нього неймовірний показник 1+0.
У Мбаппе 10+4 - він шостий. 
Бо Іспанія виграла Чс а Франція ні? Чому тоді головний герой саме Ямаль? Він важливий гравець для Іспанії був, але він був "один із" не більше  не менше. Чому не Оярсабаль наприклад? Меріно наприклад, у якого 2 голи і який обличчям спас ворота після пушки Мессі в фіналі? Але хто такий той Меріно правда? А от про Ямаля чути з усіх унітазів. Краще вже як в 2006 дати комусь із захисників, іспанці за весь чемпіонат пропустили всього 1 гол. Чого всі так спішать цьому пацаньонку всунути цей золотий м'яч? 
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Пиздець, що за брєд? 
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+3
Крутив кубком ЧС безцеремонно на камеру краще за всіх... 
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+1
Гляньте чия новина і все стане в розуміло)
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Нашли себе нового Месси, которому будут давать ЗМ из года в год, хотя футболист посредственный. 
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0
Хай вже точно жереб кидають серед претендентів ) Одного найкращого не видно, а інші хоч ображатися не будуть з цього приводу .
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0
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