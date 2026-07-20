Новый лидер! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026

По итогам чемпионата мира-2026 издание GiveMeSport обновило свой рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» 2026 года, который будет вручен 26 октября в Лондоне.

Главным претендентом на победу на данный момент стал 19-летний вингер сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль. В сезоне 2025/26 испанец выиграл Ла Лигу и стал чемпионом мира, что может помочь ему установить исторический рекорд — стать самым молодым обладателем «Золотого мяча».

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Второе место занимает англичанин Гарри Кейн из «Баварии», а Лионель Месси после финала в США опустился на третью строчку. На четвертое место поднялся лучший игрок ЧМ-2026 Родри, а действующий обладатель награды Усман Дембеле занимает пятое место.

Рейтинг «Золотого мяча»