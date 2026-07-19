Мирон Маркевич закрыл вопрос об обладателе Золотого мяча 2026
Известный тренер считает, что эта награда должна достаться Месси
Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, что «Золотой мяч» не достанется лидеру «Реала» и сборной Франции Килиану Мбаппе. Главным фаворитом на эту награду, по мнению Маркевича, является именно Лионель Месси – звезда сборной Аргентины.
– Учитывая, что Франция выбыла из борьбы за Кубок мира, можно ли сказать, что Килиан Мбаппе может забыть о «Золотом мяче» 2026 года?
– На чемпионате мира феерит Месси. Не стоит ничего придумывать и фантазировать [Лионелю должны вручить «Золотой мяч»].
Ранее Мирон Маркевич вспомнил свое пребывание на посту главного тренера сборной Украины в 2010 году.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья Скоропашкин дал совет украинскому вингеру
Против вингера подали иск компания JJDS Management Limited и ее основатель Фемис Сагиров