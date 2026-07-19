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  4. Мирон Маркевич закрыл вопрос об обладателе Золотого мяча 2026
Чемпионат мира
19 июля 2026, 09:02 |
1272
0

Мирон Маркевич закрыл вопрос об обладателе Золотого мяча 2026

Известный тренер считает, что эта награда должна достаться Месси

19 июля 2026, 09:02 |
1272
0
Мирон Маркевич закрыл вопрос об обладателе Золотого мяча 2026
УАФ. Мирон Маркевич
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Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, что «Золотой мяч» не достанется лидеру «Реала» и сборной Франции Килиану Мбаппе. Главным фаворитом на эту награду, по мнению Маркевича, является именно Лионель Месси – звезда сборной Аргентины.

– Учитывая, что Франция выбыла из борьбы за Кубок мира, можно ли сказать, что Килиан Мбаппе может забыть о «Золотом мяче» 2026 года?

– На чемпионате мира феерит Месси. Не стоит ничего придумывать и фантазировать [Лионелю должны вручить «Золотой мяч»].

Ранее Мирон Маркевич вспомнил свое пребывание на посту главного тренера сборной Украины в 2010 году.

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Мирон Маркевич сборная Аргентины по футболу сборная Франции по футболу Килиан Мбаппе Лионель Месси
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
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