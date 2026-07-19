Мирон Маркевич закрыл вопрос об обладателе Золотого мяча 2026

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, что «Золотой мяч» не достанется лидеру «Реала» и сборной Франции Килиану Мбаппе. Главным фаворитом на эту награду, по мнению Маркевича, является именно Лионель Месси – звезда сборной Аргентины.

– Учитывая, что Франция выбыла из борьбы за Кубок мира, можно ли сказать, что Килиан Мбаппе может забыть о «Золотом мяче» 2026 года?

– На чемпионате мира феерит Месси. Не стоит ничего придумывать и фантазировать [Лионелю должны вручить «Золотой мяч»].

Ранее Мирон Маркевич вспомнил свое пребывание на посту главного тренера сборной Украины в 2010 году.